Malatya, Esenlik eski Genel Müdürü Veysel Tay’ın Özel Kanguru Eğitim Kurumları hakkında ortaya attığı vahim iddialarla çalkalanıyor. Tay; kurumun Yeşilyurt ilçesindeki 5 ayrı okul ve kurs binasında kaçak katlar çıkıldığını, binaların taşıyıcı sistemlerine usulsüz müdahaleler yapıldığını ve deprem sonrası hasar tespit raporlarının e-Devlet’ten gizlendiğini iddia eden şok belgeleri basına dağıttı.

Savcılık Soruşturması ve Belediye Cezaları Gündemde

Tay tarafından paylaşılan detaylı bilgi notunda, Malatya Özel Kanguru Eğitim Kurumu’nun Yeşilyurt ilçesinde kullandığı 5 ayrı binada da imara aykırı ve hukuksuz işlemler yapıldığı, konunun adliyeye ve belediyeye intikal ettiği belirtildi. İddiaların yer aldığı bilgi notunun girişinde şu ifadeler kullanıldı:

Kanguru Eğitim Kurumları Yapı Usulsüzlüğü İddiaları

“Malatya Kanguru özel okulları ve kurs merkezlerinin Malatya Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde kullandığı toplam 5 binanın tamamında hukuksuz işlemler yapıldığı tespit edilmiş, yapılan şikâyet üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı kurum binalarındaki hukuksuzluklarla ilgili soruşturma başlatmıştır. Savcılık soruşturmasının tetiklemesiyle Yeşilyurt Belediye Encümeni de kuruma her usulsüzlük için milyonlarca liralık para cezası kesmiş ve hem savcılığın hem de belediyenin talebi üzerine Kanguru Okulları, kullandığı binalardaki kaçak bölümleri yıkmaya başlamıştır.

Asıl önemli olan ise deprem sonrası yapılan hasar tespitlerindeki sıkıntılı durumlar ve bunların gizlenme gayretleri olduğu için gözler Malatya Millî Eğitim İl Müdürlüğüne çevrilmiş durumda. Konu ile ilgili soruşturma başlatmayı planlayan Millî Eğitim İl Müdürlüğünün ilgili hasarlı binalarda eğitim gören çocukların can güvenliği için ruhsat askıya alma ve ruhsat iptali kararları verebileceği iddia edilmektedir.

Kanguru Kolejinin 5 binasından sadece 2 tanesinin hasar durum bilgisi e-Devlet'ten izlenebilirken diğer 3 binanın hasar durum bilgisine e-Devlet üzerinden ulaşılamamaktadır. Gizli olan bu 3 hasar durumundan 1 tanesine ulaştığımızda bodrum katta perde beton kesildiği karşımıza çıkmaktadır. Gizlenen diğer 2 hasar durumu bilgisinde ne gibi usulsüzlüklerin gizlendiği ise başta ilgili binalarda çocukları eğitim gören veliler olmak üzere tüm kamuoyunun merak konusu.

Özel Kanguru Okullarının hâlen kullandığı 5 binanın; Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 154 ada 2 No'lu parsel, 326 ada 2 No'lu parsel, 326 ada 3 No'lu parsel; Tecde Mahallesi 5651 ada 1 No'lu parsel B Blok ve 5673 ada 6 No'lu parsel B Blok üzerindeki yapılarda hem zemin katlarda hem de çatı katlarında projede yer almayan devasa kapalı alanlar ve kaçak katlar inşa edilmiştir. Bu durum, eğitim binalarının taşıma kapasitesini zorlayan, yapı yoğunluğunu artıran ve en önemlisi de binanın statik dengesini onaylı projenin öngörmediği bir yük altına sokan hukuksuz bir müdahaledir.”

Bina Bina Usulsüzlük İddiaları Deşifre Edildi

Veysel Tay’ın paylaştığı bilgi notunda, söz konusu 5 binanın adres bilgileri, parsel numaraları ve her bir binada yapıldığı öne sürülen usulsüzlükler tek tek sıralandı:

“Bu binaları tek tek ele aldığımızda: Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 154 ada 2 No'lu parsel:

Kanguru Fen Lisesi olarak kullanılan bu binanın son katı kaçak olmakla birlikte, bodrum katında perde beton kesilerek kapı açıldığı Çevre Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek kayıt altına alınmış. Ancak e-Devlet üzerinden bu binanın hasar tespit durumuna ulaşmak mümkün değil, gizlenmiş durumda. Bu binanın hasar tespit raporuna e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün olmayıp neden gizlendiği raporun detaylarında kendini göstermektedir.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 154 ada 2 No'lu parselde bulunan Fen Lisesi binasının bodrum katında gerçekleştirilen taşıyıcı sistem müdahale en vahim durumdur. Edinilen somut bilgilere göre, binanın mutfak bölümünde kullanım kolaylığı sağlamak veya alan genişletmek maksadıyla yapının en kritik taşıyıcı unsurlarından biri olan perde beton kesilerek kapı açılmıştır. Perde betonlar, özellikle deprem kuşağında yer alan Malatya gibi illerde (hele hele Bostanbaşı Mahallesi gibi zemin sıvılaşması oranının had safhada olduğu artık herkesçe malum olan bir bölgede), yatay yüklerin karşılanması ve binanın burulma etkilerine karşı korunması noktasında hayati öneme sahiptir. Bu elemanlara yapılan kontrolsüz müdahaleler, binanın statik çerçevesini bozarak ani çökme riskini (progressive collapse) tetikleyebilir."

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 2 No'lu parsel:

Kanguru İlk ve Ortaokulu binası olarak kullanılan bu binanın hem son katı hem de zeminde arka bölüme eklenen kısmı tamamen kaçak olarak inşa edilmiş olup bu binanın da bir önceki bina gibi hasar durumunu e-Devlet'ten görmek mümkün olmayıp gizlenmiş durumdadır. Bu gizlenme işlemiyle ne gibi usulsüzlüklerin gizlendiği büyük bir merak konusu olarak kamuoyunun gündemine girmiştir.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 326 ada 3 No'lu parsel:

Kanguru Anadolu Lisesi binası olarak kullanılan bu binanın da diğer binalar gibi son katı kaçak olarak inşa edilmiştir. Söz konusu bu lise binası ile bir önceki ilk ve ortaokul binası yan yana olup iki komşu parselde inşa edilmiştir. Bu lise binasının deprem sonrası hasar durumu hikâyesi ise tam trajikomik bir durum. İlgili lise binasına depremden sonra Çevre Şehircilik yetkilileri “Ağır Hasarlı” kaydı oluşturmuş, kurum yetkilileri hasar durumuna itiraz ederek uzun uğraşlar sonucunda hasar durumunu “Orta Hasarlı” olarak değiştirtmiş. Bu da yetmemiş, kurum “Orta Hasarlı” durumunu da beğenmeyerek mahkemeye başvurmuş ve yaklaşık 2 yıl devam eden mahkeme sonucunda hasar durumu mahkeme kararı ile “Az Hasarlı” olarak değiştirilmiş. Bu serüven e-Devlet hasar kaydında açıkça gözükmekteyken depremden sonraki 2 yıl bu bina kullanılmamış, hatta etrafına şerit çekilerek çocukların yaklaşmaması istenmiş, ama 2 yıl sonra hiç hasar görmemiş gibi hiçbir güçlendirme çalışması vb. işlem yapılmadan direkt eğitim-öğretime açılmıştır. Özel Kanguru Koleji yöneticileri hasar serüveni bu şekilde olan binanın hasar durumunu gizleme gereği duymazken hasar durumu gizlenen diğer binaların raporlarında neler yazdığı gerçekten çok büyük bir merak ve endişe uyandırmaktadır.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5651 ada 1 No'lu parsel:

Kanguru Kurs Merkezi olarak kullanılan bu binaya, arka kısmında yeşil alana da tecavüz edilecek şekilde ek bir bina kaçak olarak inşa edilmiş olup bu binanın da hasar durumunu e-Devlet'ten görmek mümkün değildir. Bu binanın hasar durumu gizlenmişken aynı parsel üzerinde inşa edilmiş olan konutların hasar durumunu e-Devlet'ten görmek mümkündür. Aynı parseldeki konutlara “Orta Hasarlı” kaydı oluşturulmuş, yapılan itiraz ve mahkeme sürecinde sonuçta bir değişiklik olmayarak ilgili bina “Orta Hasarlı” olarak kayda geçmiştir. Söz konusu kurs merkezi binasının hasar durumunun gizlenmiş olması sadece kaçak yapı sebebiyle midir, yoksa kurumun kullandığı diğer binalarda olduğu gibi daha büyük usulsüzlükler mi gizlenmektedir, sorusu kamuoyunun beklediği önemli cevaplardan biridir.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi 5673 ada 6 No'lu parsel:

Yine Kanguru Kurs Merkezi olarak kullanılan ve diğer kurs merkezinin karşısına denk gelen bu bağımsız bina ise kurum açısından en masum usulsüzlüklerin yapıldığı bina olup son katı kaçak olarak inşa edilmiş ve diğer binalar gibi savcılık, belediye ve Millî Eğitimin incelemesi altına girmiştir. Söz konusu binanın hasar durum raporuna e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün olup en baştan beri “Az Hasarlı” olarak kayda geçtiği gözlenmektedir.”

Kamuoyu Yetkililerden Cevap Bekliyor

Veysel Tay, iddialarını sıraladığı detaylı bilgi notunun sonunda Malatya Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yeşilyurt Belediyesi ve adli makamları göreve çağırarak şu soruları yöneltti:

“Sonuç olarak; Kanguru Eğitim Kurumlarının bu kadar usulsüzlüğü bu kadar rahat bir şekilde nasıl yaptığı, tüm binaların hasar durumunu e-Devlet'ten görmek mümkün iken kurumun bu kayıtları nasıl gizlediği, gizlenen kayıtlarda neler yazıldığı, savcılık soruşturmasıyla başlanan kaçak kısım yıkımlarının ne zaman tamamlanacağı, belediyenin sadece para cezasıyla mı yetineceği yoksa idari yaptırım yapıp yapmayacağı ve hepsinden önemlisi öğrenciler için çok büyük tehlike oluşturan bu binalar ve ruhsatlarıyla ilgili Millî Eğitim İl Müdürlüğünün nasıl bir karar alacağı cevap bekleyen sorulardır.”

Veysel Tay ve Özel Kanguru Okulları Arasında Neler Olmuştu?

Veysel Tay ile Kanguru Okulları arasındaki gerilim yeni değil. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz süreçte, dönemin Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay ve eşinin velisi oldukları Kanguru Okulları’nda bir kadın müdür yardımcısını darp ettiği iddia edilmiş, okulda yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. Eğitim sendikalarının ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken bu "öğretmene şiddet" olayının ardından Veysel Tay, Esenlik Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmişti. Karşılıklı şikayetlerle yargıya taşınan bu skandalın ardından Veysel Tay, bu kez kurumun binalarındaki yapısal usulsüzlükleri ve deprem hasarı gizleme iddialarını içeren belgeleri ifşa ederek karşı atağa geçmiş oldu.