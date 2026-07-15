Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, tarihinin en büyük iç mali denetim ve şeffaflık sürecini yaşıyor. Göreve gelen yeni İl Başkanı Hakan Satılmış ve yönetiminin başlattığı geriye dönük incelemeler, sadece partiyi değil, tüm Malatya kamuoyunu derin bir mali bilmecenin içine sürükledi.

Muhasebe evraklarının arasından çıkan 18 milyon liralık devasa bir fatura, beraberinde getirdiği çelişkilerle partiyi haczin eşiğine getiren bir süreci başlattı.

Dekonttaki Büyük Çelişki 18 Bin TL Ödendi, 18 Milyon TL Borç Duruyor!

Olayın patlak vermesinin ardından, kamuoyuna bir ödeme dekontu servis edilerek "18 milyon liralık fatura aslında iptal edildi, yerine 18 bin liralık yeni fatura kesilip ödendi" savunması yapılmıştı.

Ancak yeni yönetimin yeminli mali müşavir raporlarına dayandırdığı o belge, bu savunmanın arkasındaki büyük tezatı ortaya koyuyor:

Dekonttaki Şifre: İnceleme altındaki ödeme dekontunda sadece 18 bin TL'lik bir ödeme yapıldığı görülüyor. Ancak asıl kafa karıştıran detay açıklama kısmında gizli: Ödemenin açıklamasında açıkça 66 numaralı, yani 18 milyon liralık faturaya atıfta bulunuluyor!

İnceleme altındaki ödeme dekontunda sadece bir ödeme yapıldığı görülüyor. Ancak asıl kafa karıştıran detay açıklama kısmında gizli: Ödemenin açıklamasında açıkça atıfta bulunuluyor! Sistemde Kalan Dev Borç: Resmi muhasebe kayıtlarına göre bu fatura iptal edilmiş değil. Aksine, 18 milyon liralık faturanın geri kalan 17 milyon 982 bin liralık devasa kısmı hâlâ partinin üzerinde aktif bir borç yükü olarak duruyor.

Resmi muhasebe kayıtlarına göre bu fatura iptal edilmiş değil. Aksine, 18 milyon liralık faturanın geri kalan hâlâ partinin üzerinde aktif bir borç yükü olarak duruyor. "Yeni" Fatura da Ödenmemiş: "Asıl geçerli olan bu" denilerek kesildiği söylenen 18 bin liralık faturanın bile aslında ödenmediği belgelendi.

İl Başkanı Hakan Satılmış, kamuoyunu meşgul eden bu çelişkilerin ortasında şu can alıcı soruları yöneltiyor:

"Madem bu fatura iptal edildi, neden hâlâ muhasebe dosyalarının içinde resmi evrak olarak tutuluyor? Madem geçerli olan 18 bin liralık faturadır, o zaman neden onun da ödemesi yapılmadı?"

"Fark Etmeseydik CHP Malatya İl Binası Haczedilecek miydi?"

Yeni yönetimi en çok alarma geçiren ve bu mali tablonun ardında başka niyetler olduğunu düşündüren durum ise zamanlama oldu. Göreve geldikleri ilk günlerde, işten çıkarılan eski bir personelin arabulucuya başvurarak tazminatı ve iki aylık maaşı için dava açacağını bildirmesi şüpheleri tırmandırdı.

Yönetim, eğer bu 18 milyon TL'lik fatura zamanında fark edilip üzerine gidilmeseydi, ilerleyen süreçte CHP Malatya İl Başkanlığı’nın mal varlıklarına, binalarına ve banka hesaplarına ani bir haciz veya bloke işlemi uygulanmasının mı hedeflendiğini açıkça sorguluyor.

Buzdağının Görünmeyen Kısmı Şahsi Transferler ve Vinil Gizemi

Yeminli mali müşavirlerin hazırladığı raporlar, mali krizin sadece bu fatura ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Mercek altına alınan diğer şüpheli işlemler ise şunlar:

Açıklamasız Şahsi Transferler: Dönemin il saymanının, parti hesabından kendi kişisel banka hesabına hiçbir açıklama yapmaksızın para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu paraların hangi amaçla harcandığına dair şu ana kadar hiçbir makbuz veya belgeye ulaşılamadı.

Dönemin il saymanının, parti hesabından kendi kişisel banka hesabına hiçbir açıklama yapmaksızın para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu paraların hangi amaçla harcandığına dair şu ana kadar hiçbir makbuz veya belgeye ulaşılamadı. 3 bin 500 Metrekarelik Vinil Sırrı: Kayıtlar arasında yer alan, yaklaşık 3 bin 500 metrekare vinil baskı yapıldığı iddia edilen yüksek bedelli bir fatura daha var. Yeni yönetim şimdi şu sorunun peşinde: Bu devasa baskı işi Malatya'da nerede yapıldı, nasıl gerçekleştirildi ve bu yüksek bedel hangi hizmet karşılığında ödendi?

"80 Bin Lira" Algısı Çöktü Genel Merkezden 10 Milyon TL Gelmiş!

Parti içi kulislerde, CHP Genel Merkezi’nin Malatya İl Başkanlığı’na üç ayda bir yalnızca 80 bin TL gibi sembolik bir bütçe gönderdiği yönünde bir algı yaratılmaya çalışılıyordu.

Ancak resmi banka kayıtları bu iddiayı da tamamen boşa çıkardı. Yapılan incelemelerde; 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı hesaplarına yaklaşık 10 milyon lira kaynak aktarıldığı belgelendi. Üstelik bu milyonluk bütçeye, kentte toplanan yerel bağışlar dahil bile değil!

Hesaplaşma Yargıda Olacak

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, parti kaynaklarını, araç alımlarını ve bütçeyi usulsüz şekilde kullanan ya da parti üzerinde plan kuran kim varsa hepsinin planını bozacaklarını ilan etti. Tespit edilen tüm usulsüzlük iddialarıyla ilgili gerekli tüm hukuki süreçler eksiksiz şekilde başlatılacak.