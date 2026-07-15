Yeşilyurt'un en köklü bölgelerinden biri olan Kuyuönü Mahallesi sakinlerine ve arsa sahiplerine müjdeli haber geldi! Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci oturum meclis toplantısında onaylanan 11. gündem maddesi, Kuyuönü 26. Etap'ta adeta yeni bir dönemi başlattı. Bölgenin çehresini tamamen değiştirecek ve mülk değerlerini katlayacak yeni imar planı revizyonu komisyondan tam not alarak resmen kabul edildi.

Trafik ve Ulaşım Sorununa Kalıcı Çözüm

Onaylanan yeni planlama ile Kuyuönü Mahallesi sınırları içerisinde hem ulaşım ağının rahatlatılması hem de sosyal yaşam alanlarının artırılması hedefleniyor. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda şu adımlar atılacak:

Yollar Entegre Ediliyor: Bölgedeki ana yollar birbirine bağlanarak mevcut trafik akışı büyük ölçüde rahatlatılacak.

Bölgedeki ana yollar birbirine bağlanarak mevcut trafik akışı büyük ölçüde rahatlatılacak. Kademeli Geçiş Sistemi: Ulaşımda kademeli bir geçiş sisteminin kurulmasıyla mahalle içi trafik güvenli hale getirilecek.

Ulaşımda kademeli bir geçiş sisteminin kurulmasıyla mahalle içi trafik güvenli hale getirilecek. Çok Amaçlı Kullanım Alanları: Ana güzergâhların kenarlarında hem konut hem de iş yeri yapımına uygun alanlar oluşturulacak. Böylece bölgedeki düzensiz yapılaşmanın önüne geçilirken, Kuyuönü Mahallesi çok daha yaşanabilir, planlı ve huzurlu bir çehreye kavuşturulacak.

Ana güzergâhların kenarlarında hem konut hem de iş yeri yapımına uygun alanlar oluşturulacak. Böylece bölgedeki düzensiz yapılaşmanın önüne geçilirken, Kuyuönü Mahallesi çok daha yaşanabilir, planlı ve huzurlu bir çehreye kavuşturulacak. Sosyal Alanlar Güvencede: Yeni imar düzenlemesi sayesinde artan nüfusun ihtiyaç duyacağı yeşil alanlar ve sosyal donatılar da şimdiden koruma altına alınmış oldu.

"Şehircilik İlkelerine ve Kamu Yararına Uygun"

Konuyla ilgili meclise sunulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda, yapılan çalışmanın yasal mevzuatlara ve şehircilik esaslarına tam uyum sağladığı belirtildi.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilkelerine atıfta bulunan komisyon, üst ölçekli plan kararlarıyla son derece uyumlu olan bu revizyonun bölgedeki kentsel gelişimi doğru yönlendireceğini ve doğrudan kamu yararı taşıdığını tespit etti. Teknik ve bilimsel açılardan eksiksiz bulunan raporun meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesiyle birlikte, Kuyuönü Mahallesi 26. Etap bölgesinde modern imar uygulamalarının hayata geçirilmesinin önü tamamen açıldı.