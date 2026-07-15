Özellikle deprem sonrası kiralık ev piyasasında ciddi sorunların yaşandığı Malatya'yı ve tüm yurdu yakından ilgilendiren emsal davada, mülk sahibi baskısına yargı dur dedi.

TAHLİYE TEHDİDİ VE ÖDEME KRİZİ

Kiracı, ödemelerini her ayın 15'inde mülk sahibinin eşine ait banka hesabına aktardı. Ancak eşin kiralayan sıfatı taşımadığını öne sürerek parayı iade etme girişimiyle taraflar arasındaki ilişkiler koptu. Bu durumun ardından kiracıya yönelik elektriği kesme ve evi tahliye ettirme yönünde ağır baskılar başladı.

Ağustos 2024'te başlatılan icra takibiyle süreç yeni bir boyuta ulaştı.

YEREL MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Haciz riskiyle karşılaşan vatandaş, sorun yaşamamak düşüncesiyle 9 bin 822 liralık ek ödeme yaptı ancak bu bedelin geri verilmesi için mahkemeye başvurdu.

Kararda kiracı, karşı tarafın avukatı lehine 18 bin liralık vekalet ücretini ödemeye de mahkum edildi.

YARGITAYDAN KANUN YARARINA BOZMA

Hukuki dayanaktan yoksun şekilde tahsil edilen fazla paranın iade edilmesi gerektiği hükme bağlandı.

Yüksek yargı kurumu, kiracıya yüklenen 18 bin liralık avukatlık ücretinin asgari tarifeyle bağdaşmadığını kararlaştırdı. Hukuka aykırı bulunan yerel mahkeme hükmü kanun yararına bozuldu.