Berk Oktay'ın kızı Mira Milena, Berk Oktay kızı ile ne paylaştı, Yıldız Çağrı Atiksoy bebeği son hali ve ünlülerin bebekleri gibi yoğun aranan sorgular internette bir anda zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden olan Berk Oktay, mutlu evliliğini taçlandırdığı biricik kızı Mira Milena ile magazin gündeminden düşmüyor. Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile hayatını birleştirdikten kısa bir süre sonra baba olma sevinci yaşayan yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla kelimenin tam anlamıyla kalpleri eritti. Oyuncunun samimi babalık halleri takipçilerinden tam not alırken, hayranları "Berk Oktay'ın kızı kaç aylık oldu", "Mira Milena kime benziyor" ve "Berk Oktay instagram paylaşımları" gibi popüler aramalarla konunun detaylarını araştırmaya başladı. Biz de bu büyük ilginin ardından ünlü ismin babalık serüvenini ve sosyal medyaya damga vuran o sımsıcak anları sizler için bir araya getirdik.

BERK OKTAY VE KIZI MİRA MİLENA'NIN BEĞENİ REKORU KIRAN FOTOĞRAFI

Instagram hesabında 2,3 milyonu aşkın geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Berk Oktay, gündelik hayatından kesitler sunmaya devam ediyor. Aktif olarak kullandığı hesabından kızıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşan ünlü isim, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Baba ve kızın o samimi karesi kısa süre içinde adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranları, ünlü oyuncunun tarifsiz babalık sevincine ortak olurken fotoğrafa binlerce destekleyici yorum yağdı. Özellikle takipçilerden gelen "Babalık ona çok yakıştı" ve "Maşallah" şeklindeki sıcak mesajlar, paylaşımın en çok dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY VE BERK OKTAY ÇİFTİ MUTLULUKLARIYLA ÖRNEK OLUYOR

Magazin dünyasının parmakla gösterilen ve en çok sevilen çiftleri arasında yer alan ikili, evliliklerini bebekle taçlandırdıkları o özel günden beri hayranlarının yakın markajında. İlk kez anne ve baba olmanın eşsiz duygusunu yaşayan ünlü çift, kızları Mira Milena'nın üzerine adeta titriyor ve her anını özenle takip ediyor. Sosyal medyada paylaşılan her yeni kare, minik bebeğin kime daha çok benzediği tatlı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Kimi takipçiler bebeğin gözlerini annesine, kimi ise gülüşünü babasına benzetirken, her iki tarafın hayran kitlesi de bu güzel ailenin sevincine büyük bir içtenlikle katılıyor.

BERK OKTAY KİMDİR VE BABALIK SERÜVENİ NASIL GİDİYOR?

Haberleri yakından takip eden ve ünlü oyuncunun özel hayatını merak eden pek çok kişi, ekranların başarılı jönü Berk Oktay'ın aile yaşantısı hakkında daha fazla detay öğrenmek istiyor. Kariyeri boyunca sayısız başarılı projede boy gösteren ünlü isim, sadece oyunculuk performansıyla değil, örnek aile babası profiliyle de takdir topluyor. Kendisi gibi başarılı bir kariyere sahip olan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile kurduğu huzurlu yuva, basının en çok ilgi gösterdiği beraberlikler arasında öne çıkıyor. Ünlü oyuncu, yoğun geçen set programlarından arta kalan tüm zamanını ailesine ve kızına ayırarak hayranlarının sevgisini bir kez daha kazanmayı başarıyor.