Ünlü oyuncu ile eşi arasındaki 48 santimetrelik devasa boy farkı, fotoğrafları görenleri şaşkına çevirirken ikilinin özel hayatı arama motorlarında bir anda zirveye yerleşti. Thor Björnsson'un boyu kaç, eşi Kelsey Henson kim, dev çift nasıl tanıştı ve hayranlarının en çok sorduğu o meşhur öpüşme sorusuna ne yanıt verdiler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'ta sergilediği performansla ve insanüstü fiziksel gücüyle tanınan İzlandalı aktör Thor Björnsson, özel hayatıyla yine herkesin dilinde. Geçtiğimiz günlerde eşi Kelsey Henson ile kendi sosyal medya hesaplarından yepyeni kareler paylaşan dev isim, takipçilerini bir kez daha hayrete düşürmeyi başardı. Tam 2 metre 5 santimetre boyundaki devasa aktörün hemen yanı başında duran 1 metre 57 santimetrelik eşi, aralarındaki uçurum gibi boy farkını gözler önüne serdi. İnternet dünyasında ışık hızıyla yayılan bu sempatik fotoğrafların ardından okurlar, "Thor Björnsson'un eşi kim", "Thor Björnsson boyu kaç" ve "Kelsey Henson boyu" gibi yüksek hacimli aramalarla olayın detaylarını öğrenmek için harekete geçti. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği bu sıradışı evliliğe dair bilinmeyenleri ve çiftin yıllar önce yaptığı o çok konuşulan açıklamaları mercek altına aldık.

THOR BJÖRNSSON VE EŞİ KELSEY HENSON'IN BOY FARKI KAÇ SANTİM?

2,05 metrelik dev cüssesiyle dikkat çeken İzlandalı yıldıza, eşiyle paylaştığı her fotoğrafta olduğu gibi bu kez de binlerce yorum yağdı. Eşi Kelsey Henson'ın boyu ise yalnızca 1,57 metre. İkili yan yana geldiğinde ortaya çıkan 48 santimetrelik bu olağanüstü fark, sosyal medyada tatlı bir espri konusu olmaya devam ediyor. Björnsson'un adeta kucağına sığan eşiyle verdiği pozlar, görenleri hem şaşırtıyor hem de yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Birçok kullanıcı, ikilinin fotoğraflarının altına "Gerçek hayattaki dev ve küçük prenses" benzetmeleri yaparak bu ilginç duruma olan yoğun ilgilerini gösteriyor.

EFSANE ÇİFT İLK OLARAK NASIL TANIŞTI?

Tüm dünyanın konuştuğu bu dikkat çeken çiftin yolları ilk kez 2017 yılında Kanada'da kesişti. O dönem bir restoranda görev yapan Henson, devasa oyuncuyu karşısında görünce hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Masum bir fotoğraf isteğiyle başlayan bu tanışma, kısa sürede büyük ve tutkulu bir aşka dönüştü. Sosyal medyada adeta fırtınalar estiren ikili, 2018 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Evlendikleri günden bu yana uyumlarıyla parmak ısırtan çift, boy farkını hiçbir zaman kendilerine dert etmediklerini her fırsatta dile getiriyor. Kanada'daki o sıradan karşılaşmanın bugün kitlelerin gıptayla takip ettiği mutlu bir aile tablosuna dönüşmesi, okuyanların da içini ısıtıyor.

EN ÇOK SORULAN O SORU: "NASIL ÖPÜŞÜYORSUNUZ?"

Hayranlarının dev aktör ve minyon eşi hakkında en çok merak ettiği detaylardan biri de fiziksel farklılıkların günlük hayatlarına nasıl yansıdığı. Özellikle sosyal medya kullanıcılarından sık sık gelen "Aranızda bu kadar boy farkı varken nasıl öpüşüyorsunuz?" sorusu, uzun süre internet forumlarının en popüler tartışma konuları arasında yer aldı. Kelsey Henson, sürekli karşılaştıkları bu merak uyandıran soruya son derece esprili ve içten bir yanıt vererek tartışmalara gülücüklerle son noktayı koydu. Henson, o dönem yaptığı açıklamada, "O bana doğru eğiliyor, ben ise parmak uçlarımda yükseliyorum. Bazen de hiç zorlanmadan beni direkt kucağına alıveriyor." diyerek durumu neşeyle özetledi.