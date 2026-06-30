Türk sinemasının efsanevi aktörü Kadir İnanır'ın hayata veda etmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncunun son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde en çok dikkat çeken isimlerden biri de şüphesiz en büyük rol arkadaşı Türkan Şoray oldu. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve fenalaşan Şoray'ın sağlık durumu ve yapacağı açıklamalar hayranları tarafından arama motorlarında sıkça sorgulanıyordu. "Türkan Şoray Kadir İnanır cenaze" görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, ünlü sanatçı törenin hemen ertesi günü daha önceden söz verdiği bir söyleşiye katılmak zorunda kaldı. Etkinlik öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Sultan, muhabirlerin Kadir İnanır soruları üzerine adeta yıkıldı. Merak uyandıran o anlarda kelimeler boğazına düğümlenen Şoray, can dostuna ağlayarak veda etti.

TÜRKAN ŞORAY KADİR İNANIR'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ NELER SÖYLEDİ?

Kadir İnanır'ın vefat haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, herkesin gözü kulağı Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'dan gelecek açıklamalardaydı. Yıllarca aynı seti paylaşan, sayısız efsane filme imza atan ikilinin dostluğu herkes tarafından biliniyordu. Kadir İnanır'ın cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamayan ve fenalaşan Türkan Şoray, acısını kalbine gömerek daha önceden planlanmış bir etkinliğe katıldı. Söyleşi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta sanatçı, kameralar karşısında oldukça zor anlar yaşadı. Muhabirlerin Kadir İnanır'ın ölümü ile ilgili soruları karşısında ağlamamak için kendini zor tutan Şoray, konuşmakta büyük güçlük çekti ve hislerini ifade ederken kelimeler boğazında düğümlendi.

TÜRKAN ŞORAY KADİR İNANIR İÇİN HANGİ DUYGUSAL İFADELERİ KULLANDI?

Basın mensuplarının soruları üzerine duygusal bir çöküş yaşayan Türkan Şoray, eski dostu ve rol arkadaşı için yürek yakan ifadeler kullandı. Etkinliğe katılma nedenini açıklayan sanatçı, gözyaşlarına engel olamayarak içini döktü. Şoray, gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Aslında sizlerle burada birlikte olmak için çok önceden söz verdiğimde bu acı olay henüz yaşanmamıştı. Gerçekten acımız çok taze. Çok büyük bir kayıp… Benim de her zaman kalbimde olacak." Bu sözlerle sinema tarihinin en büyük partnerine veda eden Türkan Şoray'ın o anları, hem orada bulunanları hem de haberi takip eden milyonları derinden etkiledi.

KADİR İNANIR'IN CENAZESİNDE NELER YAŞANDI, TÜRKAN ŞORAY NEDEN FENALAŞTI?

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olan Kadir İnanır'ın cenaze töreni, sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törende gözler hep Türkan Şoray'ı aradı. Yılların getirdiği yorgunluk ve en yakın dostunu kaybetmenin verdiği derin üzüntü, usta sanatçıyı fiziksel olarak da zorladı. Cenaze alanında fenalaşan ve yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Şoray, acı kaybın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Hemen ertesi gün basın karşısına çıktığında da hala olayın şokunu ve hüznünü üzerinden atamadığı açıkça görülüyordu. Şoray'ın bu hali, internet üzerinde sağlık durumuna yönelik endişeli aramaları da beraberinde getirdi. Ancak usta isim, tüm acısına rağmen profesyonelliğinden ve dostuna duyduğu saygıdan ödün vermeyerek söz verdiği söyleşiye katılım sağladı.