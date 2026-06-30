Malatya'da 30 Haziran 2026 Salı günü acı haberler ardı ardına geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'ndan alınan güncel verilere göre, bugün şehir genelinde 12 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Hayatını kaybeden hemşehrilerimizin vefat bilgileri, anne-baba adları ve taziye kurulacak mahalle adresleri netleşti.

Mahalle mahalle Malatya güncel vefat listesi ve taziye adresleri:

YEŞİLYURT İLÇESİ TAZİYE VE VEFAT ADRESLERİ

Çilesiz Mahallesi Rahime Dolanbay: 94 yaşındaki Rahime Dolanbay vefat etmiştir (İbrahim ve Fatma kızı, Çoğanlı doğumlu). Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Hasanbey Cad. Şehri İstanbul Konutları No: 309/48 Yeşilyurt / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.

Çilesiz Mahallesi Fadime Özden: 88 yaşındaki Fadime Özden vefat etmiştir (Abdullah ve Haney kızı, Hekimhan doğumlu). Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Mahmut Boynukara Taziye Evi Yeşilyurt / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.

Çavuşoğlu Mahallesi Sabri Arslan: 89 yaşındaki Sabri Arslan vefat etmiştir (Hüseyin ve Arife oğlu, Baskil doğumlu). Taziye Adresi: Çavuşoğlu Mh. Sanayi Cad. TOKİ A-21 No: 5 Yeşilyurt / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.

Çukurdere Mahallesi Bedriye Turan: 91 yaşındaki Bedriye Turan vefat etmiştir (Rıza ve Ayşe kızı, Akçadağ doğumlu). Taziye Adresi: Çukurdere Mh. Gül Sk. No: 18 Yeşilyurt / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.

Çukurdere Mahallesi Perihan Dalcı: 84 yaşındaki Perihan Dalcı vefat etmiştir (Cercis ve Emine kızı, Malatya doğumlu). Taziye Adresi: Çukurdere Mh. Vaizoğlu Cami Yanı Yeşilyurt / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Abdullah Uçkaç : 77 yaşındaki Abdullah Uçkaç vefat etmiştir (Osman ve Zini oğlu, Karakaş doğumlu). Taziye Adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mh. Elvan Sk. TOKİ D-2 Blok Yeşilyurt / Malatya. Defin: Baskil / Elazığ Mezarlığı.

Hiroğlu Mahallesi Ahmet Gürdal : 78 yaşındaki Ahmet Gürdal vefat etmiştir (Ömer ve Ayşe oğlu, Malatya doğumlu). Taziye Adresi: Hiroğlu Mh. Yeşilyurt / Malatya. Defin: Tepecik Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı.



BATTALGAZİ İLÇESİ TAZİYE VE VEFAT ADRESLERİ

Battalgazi Mahallesi Vahap Bakır : 73 yaşındaki Vahap Bakır vefat etmiştir (Mustafa ve Zeynep oğlu, Malatya doğumlu). Taziye Adresi: Battalgazi Mh. Artı Sk. Demir Apt. No: 12/15 Battalgazi / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.

Orduzu Mahallesi İmihan Dağ: 71 yaşındaki İmihan Dağ vefat etmiştir (Osman ve Güllü kızı, Pütürge doğumlu). Taziye Adresi: Orduzu Mh. Hazal Sk. No: 6/3 Battalgazi / Malatya. Defin: Şehir Mezarlığı.



YAZIHAN İLÇESİ TAZİYE VE VEFAT ADRESLERİ

Eğribük Mahallesi İlhami Ağdoğan : 67 yaşındaki İlhami Ağdoğan vefat etmiştir (Hacı ve Hadice oğlu, Malatya doğumlu). Taziye Adresi: Eğribük Mh. Yazıhan / Malatya. Defin: Eğribük Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı.



TAZİYE VERİLMEYECEK OLAN VEFATLAR

Hatice Köse: 72 yaşında, Malatya doğumlu (Yakup ve Makbule kızı). Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir. Taziye verilmeyecektir.

72 yaşında, Malatya doğumlu (Yakup ve Makbule kızı). Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir. Taziye verilmeyecektir. Mehdiye Genco: 61 yaşında, Humus doğumlu (Halit ve Revda kızı). Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir. Taziye verilmeyecektir.

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileriz.