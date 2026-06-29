Türkiye genelinde kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,09 kg olarak kayıtlara geçerken Malatya, günlük 0,83 kg'lık atık üretimiyle Türkiye'nin en temiz ve en az atık üreten ilk 10 ili arasında yer almayı başardı. Şehirde belediye atık hizmetlerinden yararlanan nüfus oranı yüzde 99,1'e ulaştı.

YILLIK TOPLANAN TOPLAM ATIK MİKTARI 32 MİLYON TONU AŞMIŞ DURUMDA

Ülke genelinde 81 milyondan fazla belediye nüfusuna hizmet verilirken, yıllık toplanan toplam atık miktarı 32 milyon tonu aşmış durumda. Türkiye'de atık hizmeti verilen nüfus oranı yüzde 99,4 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Ancak illerin tüketim alışkanlıkları ve nüfus yapıları, kişi başına düşen çöp miktarında ciddi farklılıklar ortaya koyuyor.

Bu dinamik içinde Malatya, hem çevre temizliği hem de sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarıyla parmakla gösterilen bir performans sergiliyor. Türkiye genelinde kişi başı günlük atık üretimi 1,09 kg iken, Malatya bu oranı 0,83 kg seviyesinde tutarak çevre üzerindeki karbon ve atık yükünü en aza indiren şehirlerden biri oldu. Ayrıca şehir genelinde atık toplama hizmetlerinin başarı oranı yüzde 99,1 ile ülke ortalamasına komşu bir titizlikle yürütülüyor.

EN YÜKSEK ATIK ÜRETEN İLK 5 İL

En yüksek atık üreten ilk 5 il sırasıyla Muğla 1,87 kg, Çanakkale 1,82 kg, Burdur 1,78 kg, Ardahan 1,75 kg ve Bartın 1,74 kg şeklindedir.

EN DÜŞÜK ATIK ÜRETEN İLK 5 İL

En düşük atık üreten ilk 5 il ise Gümüşhane 0,62 kg, Şanlıurfa 0,69 kg, Trabzon 0,76 kg, Bingöl ve Aksaray 0,78 kg olup, Malatya ise 0,83 kg ile bu illeri takip etmektedir.

Yüzde 99,1'lik neredeyse eksiksiz atık hizmet kalitesiyle birleşen bu düşük çöp üretimi, Malatya'yı sürdürülebilir şehirler arasında örnek bir konuma taşıyor.