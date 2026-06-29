Yıkıcı depremlerin ardından "güvenli konut" seferberliğinin sürdüğü Malatya’da, insan hayatını hiçe sayan korkunç bir beton vurgunu resmi raporlarla suçüstü yakalandı. Kent genelindeki inşaat projelerinin neredeyse yarısına beton tedarik eden Acemoğulları Beton (Acemoğlu H.B.) firmasının, şantiyelere standartlara aykırı, mukavemeti yerle bir olmuş adeta "kum yığını" niteliğinde malzeme sağladığı belgelendi.

Malatya Yeşilyurt Karakavak Mahallesi’nde yükselen projesinde bu hayati tehlikeyi fark eden Keleşoğlu Group Yapı, binlerce insanın canını korumak adına emsalsiz bir vicdan örneği sergileyerek kendisini ve şantiyesini yetkili kurumlara ihbar etti.

Malatya’da kentsel dönüşüm ve güvenli yapılaşma rüzgarlarının estiği bir dönemde, Keleşoğlu Group Yapı’ya ait Yeşilyurt Karakavak Mahallesi 5904 Ada, 11 Parsel numaralı (YİBF No: 2452164) şantiyede yaşanan "çürük beton" skandalı, inşaat sektöründeki vurdumduymazlığı gözler önüne serdi. Üretici firma Acemoğulları (Acemoğlu H.B. Beton Kum Ocağı Nak. Harf. Tic. Ltd. Şti.) tarafından projesine göre C30/37 (Mpa) kalitesinde dökülmesi gereken betonun, laboratuvar ve üniversite raporlarıyla adeta bir "kum yığını" olduğu tescillendi. Güvenli inşaat sözü verenlerin vatandaşın canını nasıl hiçe saydığı, tüm resmi belgeleriyle ortaya çıktı.

İLK KAROT TESTİ ŞOKU: C30 NEREDE, 10.3 MPA NEREDE?

17 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen bodrum kat beton dökümünün ardından yapılan 28 günlük mukavemet kontrolleri standartları sağlamayınca, Onaran Laboratuvarı (Onaran Yapı Denetim Laboratuvarı Mad. San. Tic. Ltd. Şti.) tarafından 24 Nisan 2026 tarihinde şantiyeden ilk karot numuneleri alındı. 27 Nisan 2026 tarihli ve K72-26 Rapor Numaralı "Sertleşmiş Beton (Karot) Deney Raporu ve Grafiği" adeta bir felaketin habercisi oldu.

C30/37 sınıfı beton dökülmesi gereken Bodrum Kat Tabliye imalatında, yapılan deneyler sonucunda minimum düzeltilmiş basınç dayanımının 10.3 MPa ’ya kadar düştüğü belirlendi.

sınıfı beton dökülmesi gereken Bodrum Kat Tabliye imalatında, yapılan deneyler sonucunda minimum düzeltilmiş basınç dayanımının ’ya kadar düştüğü belirlendi. Alınan 5 numaralı numunenin silindir basınç mukavemeti sadece 12.6 N/mm² (MPa) olarak ölçüldü.

olarak ölçüldü. Standartlara göre ortalama karot basınç dayanımının en az 27.2 MPa olması gerekirken, Acemoğulları'nın döktüğü betonun ortalaması 19.0 MPa'da kaldı.

SKANDAL BAKANLIK VE ÜNİVERSİTE RAPORLARIYLA TESCİLLENDİ!

İlk testlerin fiyasko çıkması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli eşliğinde ikinci bir karot testi daha yapıldı. Malatya Beton Çelik Yapı Laboratuvarı tarafından düzenlenen 16 Mayıs 2026 tarihli belgede de durum değişmedi. Bodrum kat kirişlerinden alınan numunelerin bazılarında basınç mukavemeti 19.3 N/mm² ve 22.3 N/mm² gibi kabul edilemez oranlarda seyretti.

Olayın vahameti üzerine İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü devreye girdi. Prof. Dr. Yaşar Ayaz tarafından hazırlanan ve Dekan Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç imzasıyla sunulan 10 Haziran 2026 tarihli "Keleşoğlu Grup Karot Sonuçları" başlıklı teknik analiz raporu, binanın taşıyıcı sisteminin bu betonla ayakta kalamayacağını bilimsel olarak ispatladı.

YIKIM KARARI KAÇINILMAZ OLDU, ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Standartların yanından bile geçmeyen bu çürük imalatın ardından Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Müteahhidi Keleşoğlu Group’un kontrollü yıkım talebini haklı bularak Hasan Atay (Başkan a. Belediye Başkan Yardımcısı) imzasıyla E-40125412-000-215855 sayılı resmi YIKIM İZNİ belgesini düzenledi. Yapılan incelemeler doğrultusunda can ve mal kaybına yol açmamak adına bodrum kat tabliyesinin tamamen yıkılmasına karar verildi.

24 Haziran 2026 tarihli Form-21 Seviye Tespit Tutanağına göre, taşıyıcı sistem bölümünün imalat seviyesi kalitesizlik nedeniyle yüzde 7'de kalmış durumdayken, mağdur olan yüklenici firma hukuki savaşı başlattı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 2026/16090 soruşturma numaralı suç duyurusu dilekçesi, Acemoğulları Beton yetkilileri ile eksik inceleme şüphesiyle ilk laboratuvar yetkililerini sanık sandalyesine oturttu.