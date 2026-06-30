TÜİK’in açıkladığı 2022-2025 yılları arası il ve yaş grubuna göre ölüm verileri, Malatya’da 6 Şubat depremlerinin geride bıraktığı acı tabloyu gözler önüne serdi. Depremin meydana geldiği 2023 yılında kentteki ölüm sayısı bir önceki yıla göre tavan yaparken, özellikle belirli yaş gruplarındaki trajik artış dikkat çekti.
ÇOCUK VE GENÇ NÜFUSTAKİ ÖLÜM ARTIŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Malatya’da ikametgah yerine göre kaydedilen ölüm sayıları, 2023 yılında asrın felaketinin vurduğu kentteki yıkımı istatistiksel olarak da kanıtladı. 2022 yılında 4 bin 678 olan toplam ölüm sayısı, deprem yılı olan 2023’te 5 bin 744’e fırladı. Hayatını kaybedenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ise acı bir gerçek ortaya çıktı: 6 Şubat depremlerinde Malatya'da en büyük kayıp, sayısal olarak 60-64 yaş grubunda yaşanırken; oransal olarak çocuk ve genç nüfustaki ölüm artışları yürekleri dağladı.
RESMİ VERİLERDE DEPREM ANINA DAİR DOĞRUDAN BİR İBARE YOK
Resmi verilerde deprem anına dair doğrudan bir ibare yer almasa da, 2022 ile 2023 yılları arasındaki olağanüstü artışlar, 6 Şubat'ta aramızdan ayrılan vatandaşların yaş profiline ışık tutuyor.
Verilere göre, deprem yılında sayısal olarak en büyük kayıp 60-64 yaş grubunda gerçekleşti. 2022 yılında bu yaş grubunda 213 ölüm kaydedilmişken, 2023 yılında bu sayı tam 136 kişi artarak 408’e ulaştı. Sayısal bazda ikinci en büyük artış ise 20-24 yaş arası genç nüfusta görüldü; bir önceki yıl sadece 36 olan ölüm sayısı, deprem yılında 127’ye yükseldi. Benzer şekilde 35-39 yaş grubunda 83, 25-29 yaş grubunda ise 81 kişilik fazladan ölüm kaydı kayıtlara geçti.
ÇOCUK ÖLÜMLERİ 6 KAT ARTMIŞ
Oransal (yüzdesel) bazda bakıldığında ise 6 Şubat'ın Malatya'da çocukları ve gençleri hedef aldığı açıkça görülüyor. Normal bir yılda (2022) 5-9 yaş grubunda sadece 15, 10-14 yaş grubunda ise 9 ölüm gerçekleşmişken; deprem yılında (2023) 5-9 yaş grubundaki ölümler 87'ye (yaklaşık 6 katına), 10-14 yaş grubundaki ölümler ise 83'e (yaklaşık 9 katına) yükseldi.
60-64 YAŞ GRUBUNDAKİ ÖLÜM SAYILARI SÜREKLİ DAHA FAZLA ARTIYOR
Depremin ardından geçen 2024 ve 2025 yıllarında ise Malatya'daki toplam ölüm sayıları (sırasıyla 4.394 ve 4.527) deprem öncesi seyrine geri döndü. Ancak dikkat çeken bir diğer detay, 60-64 yaş grubundaki ölüm trendinin deprem sonrasında da (2024'te 297, 2025'te 312) yüksek kalmaya devam etmesi oldu.
İşte Malatya'nın son yıllara ait acı bilançosu; il ve yaş grubuna göre ölümler:
MALATYA YILLARA VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÜM SAYILARI (2022-2025)
2022 Yılı Toplamı: 4.678 ölüm
2023 Yılı Toplamı: 5.744 ölüm (Deprem yılının etkisi verilerde açıkça görülmektedir)
2024 Yılı Toplamı: 4.394 ölüm
2025 Yılı Toplamı: 4.527 ölüm
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DETAYLI VERİLER
-2022 Yılı Ölüm Verileri (Toplam: 4.678)
0 Yaş: 64
1-4 Yaş: 21
5-9 Yaş: 15
10-14 Yaş: 9
15-19 Yaş: 27
20-24 Yaş: 36
25-29 Yaş: 28
35-39 Yaş: 36
40-44 Yaş: 50
45-49 Yaş: 74
50-54 Yaş: 91
55-59 Yaş: 146
60-64 Yaş: 213
65-69 Yaş: 272
70-74 Yaş: 443
75+ Yaş: 2.568
-2023 Yılı Ölüm Verileri (Toplam: 5.744)
0 Yaş: 87
1-4 Yaş: 70
5-9 Yaş: 87
10-14 Yaş: 83
15-19 Yaş: 89
20-24 Yaş: 127
25-29 Yaş: 109
30-34 Yaş: 86
35-39 Yaş: 133
40-44 Yaş: 120
45-49 Yaş: 162
50-54 Yaş: 223
55-59 Yaş: 278
60-64 Yaş: 408
65-69 Yaş: 470
70-74 Yaş: 573
75+ Yaş: 2.639
-2024 Yılı Ölüm Verileri (Toplam: 4.394)
0 Yaş: 73
1-4 Yaş: 20
5-9 Yaş: 12
10-14 Yaş: 11
15-19 Yaş: 19
20-24 Yaş: 36
25-29 Yaş: 27
30-34 Yaş: 37
35-39 Yaş: 48
40-44 Yaş: 65
45-49 Yaş: 95
50-54 Yaş: 126
55-59 Yaş: 209
60-64 Yaş: 297
65-69 Yaş: 404
70-74 Yaş: 494
75+ Yaş: 2.421
-2025 Yılı Ölüm Verileri (Toplam: 4.527)
0 Yaş: 56
1-4 Yaş: 9
5-9 Yaş: 11
10-14 Yaş: 11
15-19 Yaş: 24
20-24 Yaş: 29
25-29 Yaş: 33
30-34 Yaş: 43
35-39 Yaş: 45
40-44 Yaş: 75
45-49 Yaş: 77
50-54 Yaş: 133
55-59 Yaş: 193
60-64 Yaş: 312
65-69 Yaş: 428
70-74 Yaş: 479
75+ Yaş: 2.569