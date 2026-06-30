6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Malatya'da konut teslim adımları tüm hızıyla sürüyor. Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre; hak sahibi kabul edilen ve ev çıkan vatandaşlar için hayati bir uyarıda bulunuldu. 7269 sayılı Kanun kapsamında yürütülen süreçte, borçlandırma senedine imza atmayan Malatyalı depremzedelerin hak sahipliklerinin tamamen iptal edileceği açıklandı.

MALATYA'DA AÇIK BORÇLANDIRMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Malatya Valiliği koordinasyonunda yayımlanan resmi bildiriye göre; 05.03.2026, 27.03.2026 ve 21.05.2026 tarihlerinde yapılan noter kuraları ile kendilerine deprem konutu çıkan Malatyalı vatandaşların açık borçlandırma işlemleri 29 Haziran 2026 – 27 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İŞLEMLER NEREDE YAPILACAK? (MALATYA AFAD DETAYI)

Hak sahibi Malatyalı vatandaşların herhangi bir yasal mağduriyet yaşamamaları adına borçlandırma işlemlerini Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde veya bulundukları illerdeki AFAD müdürlüklerinde şahsen yapmaları gerekmektedir. Tüm işlemler 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre resmiyete dökülecektir.

"60 GÜN İÇİNDE YAPMAYANLERİN HAK SAHİPLİĞİ İPTAL EDİLECEK"

Yayımlanan resmi uyarıda yasal süre sınırına özellikle dikkat çekildi. Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahiplerine hiçbir şekilde konut teslimi yapılmayacak. 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesi gereğince; 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini tamamlamayan Malatyalıların hak sahiplikleri tamamen iptal edilecek