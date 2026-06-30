Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre, Ramazan ayında hastalık veya benzeri meşru mazeretlerle tutulamayan oruçların hükmü şöyledir:

Kaza Edilmesi Şarttır: Hastalık sebebiyle Ramazan'da oruç tutamayan kişilerin, iyileştikten sonra tutamadıkları gün sayısınca kaza orucu tutması farzdır.

Hastalık sebebiyle Ramazan'da oruç tutamayan kişilerin, iyileştikten sonra tutamadıkları gün sayısınca kaza orucu tutması farzdır. Zaman Sınırı Yoktur: Bu oruçların ardı ardına tutulması zorunlu olmadığı gibi, iyileşilen herhangi bir zaman diliminde (mübarek gün ve geceler, kış günleri dahil) kaza edilebilir.

Bu oruçların ardı ardına tutulması zorunlu olmadığı gibi, iyileşilen herhangi bir zaman diliminde (mübarek gün ve geceler, kış günleri dahil) kaza edilebilir. Fidye Durumu: Eğer hastalık kalıcıysa ve kişinin ömrü boyunca iyileşme ümidi yoksa, tutamadığı her gün için bir fakiri doyuracak miktarda "fidye" vermesi gerekir.

30 HAZİRAN 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün (30 Haziran Salı) Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:10

03:10 Güneş: 04:59

04:59 Öğle: 12:35

12:35 İkindi: 16:29

16:29 Akşam: 20:02

20:02 Yatsı: 21:43

Malatya'da ikamet eden ve sağlık sorunları yaşayan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diler, ezan vakitlerinin ardından yapacağınız duaların kabulünü niyaz ederiz