Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik ve iç piyasadaki dalgalanmalar, yerel piyasalarda taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı piyasa ekranından alınan son verilere göre, 30 Haziran 2026 Salı günü sabah saat 08:08 itibarıyla altın fiyatlarında uzun süredir beklenen "psikolojik eşikler" aynı anda aşıldı.

Yatırımcının, birikim sahibinin ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların en güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında, Malatya genelinde yepyeni bir fiyatlama dönemi resmen başladı.

ÇEYREK ALTIN İLK KEZ 10 BİN TL SINIRININ ÜZERİNDE

Halk arasında en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen çeyrek altın, Malatya’da tarihi bir kırılma yaşadı. Açıklanan güncel listede çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 90 TL seviyesine ulaşarak ilk kez 10 bin liralık psikolojik sınırı geride bıraktı. Piyasada çeyrek altın alış fiyatı ise 9 bin 590 TL olarak işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTININDA 100 BİN TL BARAJI YIKILDI!

Piyasadaki bu sert hareketlilik sadece çeyrek altınla sınırlı kalmadı. Büyük yatırımların adresi olan Cumhuriyet 2.5 altın, adeta ezber bozdu. Malatya’daki kuyumcularda Cumhuriyet 2.5 altının satış fiyatı 100 bin 900 TL’ye yükselerek 100 bin TL’lik devasa bariyeri aşmış oldu. Ürünün alış fiyatı ise 95 bin 900 TL olarak kayıtlara geçti. Diğer bir önemli yatırım kalemi olan Ata Lira ise 41 bin 510 TL satış fiyatıyla güne başladı.

30 HAZİRAN 2026 MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

Malatya Kuyumcular Odası ekranındaki anlık verilere göre, serbest piyasadaki tüm altın ürünlerinde oluşan alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 5 bin 910 TL | Satış 6 bin 160 TL

Alış 5 bin 910 TL | Satış 6 bin 160 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5 bin 430 TL | Satış 5 bin 890 TL

Alış 5 bin 430 TL | Satış 5 bin 890 TL Çeyrek Altın: Alış 9 bin 590 TL | Satış 10 bin 90 TL

Alış 9 bin 590 TL | Satış 10 bin 90 TL Yarım Altın: Alış 19 bin 180 TL | Satış 20 bin 180 TL

Alış 19 bin 180 TL | Satış 20 bin 180 TL Liralık Altın: Alış 38 bin 360 TL | Satış 40 bin 360 TL

Alış 38 bin 360 TL | Satış 40 bin 360 TL Ata Lira: Alış 39 bin 460 TL | Satış 41 bin 510 TL

Alış 39 bin 460 TL | Satış 41 bin 510 TL Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 95 bin 900 TL | Satış 100 bin 900 TL

Alış 95 bin 900 TL | Satış 100 bin 900 TL 14 Ayar Altın: Alış 3bin 330 TL | Satış fiyatı bilgisi ekranda yer almadı.

Malatya yerel piyasasındaki bu hareketliliğin yaşandığı dakikalarda, küresel piyasalarda ONS altın 3 bin 961 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.