Türkiye'de kamu finans kuruluşlarının tek merkezde toplanmasına yönelik adımlar, 2020 yılında sigorta şirketlerinin birleştirilmesiyle başladı. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın "Türkiye Sigorta" adını alarak faaliyetlerine devam etmesinin ardından, uygulanan bu konsolidasyon modeli kamuya ait katılım bankaları için de devreye alındı.

BİRLEŞME 2026'NIN SON ÇEYREĞİNDE

Katılım bankacılığına yönelik artan ilgiyi kurumsal bir yapıyla desteklemeyi hedefleyen süreç, üç büyük kamu bankasını kapsıyor.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım, 2026 yılının son çeyreğinde fiilen tek bir kurum olarak hizmet vermeye başlayacak.

ERDOĞAN SÜRECİ İSTANBUL'DA İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankacılık sektöründeki bu yapısal değişikliği 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde kamuoyuna açıkladı.

Erdoğan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, Albaraka Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum."