Serbest piyasadan edinilen son verilere göre, sertifikalı altın türlerinin alış ve satış rakamları güncellendi. Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin yakından takip ettiği çeyrek, yarım, ata lira ve gram altın fiyatlarında son durum şöyle:

Altın Güncel Fiyat Listesi

Cumhuriyet 2.5: Alış 107.600 TL | Satış 113.100 TL

Ata Lira: Alış 44.270 TL | Satış 46.530 TL

Liralık Altın: Alış 43.040 TL | Satış 45.240 TL

Yarım Altın: Alış 21.520 TL | Satış 22.620 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.760 TL | Satış 11.310 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.770 TL (Satış fiyatı belirtilmedi)

22 Ayar Bilezik: Alış 6.150 TL | Satış 6.530 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.690 TL | Satış 6.890 TL

Günün öne çıkan verilerinde 24 Ayar Altın 6.690 TL alış, 6.890 TL satış seviyesinde seyrediyor. Küçük yatırımcının gözdelerinden Çeyrek Altın 11.310 TL'den alıcı bulurken, takı ve birikim amacıyla tercih edilen 22 Ayar Bilezik 6.530 TL satış fiyatıyla listede yer aldı.