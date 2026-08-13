6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak amacıyla başlatılan imar ve ihya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremzede vatandaşları güvenli ve modern yuvalarına kavuşturmak için yürütülen projeler kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi (44. Bölge) için beklenen teslimat takvimi açıklandı.

17 Ağustos'ta Anahtarlar Teslim Edilmeye Başlanıyor

Ağustos ayı anahtar teslim programı kapsamında Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan afet konutları ve ticari alanlar hak sahiplerine teslim edilecek. 17.08.2026 tarihi itibarıyla başlayacak olan teslimat süreciyle birlikte hak sahipleri yeni ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak.

Selçuklu Mahallesi (44. Bölge) Teslimat Detayları:

202 Adet Deprem Konutu

34 Adet Dükkân / İş Yeri

Yeni Bir Yaşam Başlıyor

Depremin izlerini silmek adına hayata geçirilen projede, yalnızca konutlar değil, mahalle kültürünü yaşatacak dükkanlar ve sosyal donatılar da hak sahiplerinin kullanımına sunuluyor. 17 Ağustos’ta başlayacak anahtar teslimleriyle birlikte Selçuklu Mahallesi'nde hak sahipleri yeni yuvalarının kapılarını açarak güvenli bir yaşama adım atacak.