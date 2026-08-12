Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Malatya yönüne ilerleyen 43019 sefer sayılı yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. (54) yönetimindeki kamyona çarptı.



Yaralının Sağlık Durumu İyi

Çarpmanın şiddetiyle kamyonda maddi hasar oluşurken, sürücü A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü A.K., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Tren Seferlerine Geçici Engel

Kaza nedeniyle demir yolu hattında ulaşım bir süre durduruldu. Raylar üzerindeki kamyonun kaldırılması ve hattın güvenli şekilde yeniden trafiğe açılması için ekipler çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.