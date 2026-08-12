Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı birinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Kent geneli ve ilçelerdeki gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, Darende ilçesini yakından ilgilendiren önemli bir imar kararı çıktı.

Meclis gündeminin 10. maddesi olarak görüşülen Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Alanı’na ilişkin imar planı değişikliği teklifi, meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi.

Sandıkkaya Mahallesi’ndeki Parseller İçin İnceleme Tamamlandı

Gündem maddesi kapsamında; Darende İlçesi Sandıkkaya Mahallesi 757 ada 11 ve 14 numaralı parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı meclis gündemine taşındı.

Söz konusu alan; Darende Belediye Meclisi'nin 07.07.2026 tarih ve 83 sayılı kararıyla onaylanan plan ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.05.2026 tarih ve 196 sayılı kararı doğrultusunda ilave ve değişiklik olarak kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve ilgili mevzuat çerçevesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nca detaylıca incelendi.

Yapılaşma Şartları (TAKS ve Emsal) Yeniden Belirlendi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, "Küçük Sanayi Alanı" kullanımı için hazırlanan plan değişikliği mevzuata uygun bulundu.

Alınan karara göre ilgili parsellerde yapılaşma koşulları; TAKS=0.40 (arsanın yüzde kaçına bina oturtabileceğinizi gösterir) ve Emsal (E)=0.80 (arsa üzerine yapılacak binanın toplam kapalı inşaat alanını gösterir) olacak şekilde değiştirilerek onaylandı. Komisyonca uygun görülen rapor, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de kabul edilerek karara bağlandı.