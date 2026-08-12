Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tarihi dokusuyla öne çıkan Saray Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Depremin ardından yeniden şekillendirilen alanda konut, iş yeri ve ofislerden oluşan büyük projede artık teslim öncesi hazırlıklar yapılıyor.

Saray Mahallesi’nde Çalışmalar Hangi Aşamada?

Saray Mahallesi’nde yeni yapıların büyük bölümü tamamlanırken ekipler çalışmalarını çevre düzenlemesi ve ulaşım alanlarına yoğunlaştırdı.

Toplam bin 231 bağımsız bölümün bulunduğu projede 594 konut, 380 iş yeri ve 257 ofis yer alıyor. Hak sahiplerinin yeni yapılarına kavuşması için saha çalışmalarında son hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Saray Mahallesi’nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Proje alanında ulaşımı sağlayan ara caddelerde asfalt çalışmaları tamamlandı. Kaldırım imalatları ise devam ediyor.

Bölgede asfaltın yanı sıra ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da sürüyor. Böylece yapıların çevresindeki ortak kullanım alanlarının da teslim sürecine hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bin 231 Bağımsız Bölümde Teslim Hazırlığı

Saray Mahallesi projesinde hak sahiplerine teslim edilecek bağımsız bölümlerin önemli bir kısmını konutlar oluşturuyor. Projede 594 konutun yanı sıra 380 iş yeri ve 257 ofis bulunuyor.

Toplam bağımsız bölüm sayısı ise bin 231 olarak açıklandı.

Konutların yanında iş yeri ve ofislerin de projeye dahil edilmesiyle Saray Mahallesi’nde konut ve ticaret alanlarının birlikte oluşturulması planlandı.

Saray Mahallesi’nde Teslimler Ne Zaman Başlayacak?

Saray Mahallesi’nde hak sahiplerinin en fazla merak ettiği konuların başında teslim tarihi geliyor. Proje Müdürü Necip Türkoğlu, çalışmaların mevcut takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek teslimler için eylül ayını işaret etti.

Türkoğlu, "İnşallah Eylül ayı başı itibarıyla teslimlerimize başlamayı planlıyoruz" dedi.

Teslimlerden önce kaldırım ve peyzaj çalışmalarının tamamlanması, ardından aşınma asfaltının serilmesi planlanıyor. Bu çalışmaların bitirilmesiyle birlikte bölgede teslim sürecinin başlaması bekleniyor.