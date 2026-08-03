Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini ve konforunu artırmaya yönelik saha mesaisini kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen kapsamlı program dâhilinde, mahallelerin ihtiyaç durumlarına göre belirlenen noktalarında sıcak asfalt, sathi kaplama, yol bakım-onarım ve kaldırım düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı Hatunsuyu, Karahan, Battalgazi, Boran ve Karaköy mahallelerinde son durum ve yapılan teknik müdahaleler şu şekilde:

Hatunsuyu ve Karahan’da Sıcak Asfalt Serimi Tamamlandı

Ulaşım ağını yenileme hamlesi kapsamında, zemin hazırlık süreçleri eksiksiz olarak bitirilen Hatunsuyu Mahallesi ve Karahan Mahallesi’ndeki yollar sıcak asfaltla kaplanarak konforlu hale getirildi.

Battalgazi Mahallesi'nde Altyapı Sonrası Onarım Mesaisi

Battalgazi Mahallesi sınırları içerisinde telefon hatları ve diğer altyapı kurumlarının yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bozulan ve deforme olan yollarda kapsamlı onarım ile zemin hazırlığı başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki kaldırım ve kilit taşı uygulamalarını tamamlamasının ardından, söz konusu güzergâhlarda da vakit kaybetmeden sıcak asfalt serimine geçileceği bildirildi.

Boran’da Yol Bakımı, Karaköy’de Sathi Kaplama

İlçenin farklı noktalarında devam eden eş zamanlı altyapı hamlesinde:

Boran Mahallesi: Göl Sokak üzerinde tespit edilen deformasyonlar giderilerek yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Göl Sokak üzerinde tespit edilen deformasyonlar giderilerek yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Karaköy Mahallesi: Hazırlık süreçleri tamamlanan güzergâhlara sathi asfalt serimi yapılarak yol kullanıma hazır hale getirildi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen çalışma programı doğrultusunda ilçenin muhtelif mahallelerindeki yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği vurgulandı.