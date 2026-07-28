Malatya’da depremin en ağır yaralarını alan bölgelerden biri olan Niyazi Mahallesi’nde değişim ve dönüşüm mücadelesi sürüyor. Mahallede yürütülen çalışmaları ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri değerlendiren Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, mahalle halkının ve esnafın sesi oldu. Büyük bir değişim yaşandığını ancak kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun işleri uzattığını belirten Tekatlı, anahtar teslimleri ve dükkan dağıtımları konusunda yetkililerden acil açıklama beklediklerini vurguladı.

"2+1 Dediler, Mücadele Ettik, Konuta Çevirdik"

Sürecin en başından bu yana mahalle halkının haklarını korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Muhtar Nilgün Tekatlı, ilk projelerde bölgenin 2+1 ve ofis ağırlıklı tasarlandığını hatırlattı. Vatandaşların talebi doğrultusunda konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ilettiklerini belirten Tekatlı,

Bizler mahalle sakini olarak bir araya geldik ve 2+1 istemediğimizi Sayın Bakanımıza bildirdik. Verdiğimiz mücadele neticesinde o alanlar konuta çevrildi. Bugün o inşaatların bittiğini görmek bizim için büyük bir gurur. Eski Niyazi Mahallesi nerede, yenisi nerede… Emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum

ifadelerini kullandı.

"Aynı Cadde Kaç Defa Kazıldı Unuttum!"

Yeni binaların yükseldiği mahallede altyapı çalışmalarının bitmediğinden şikayet eden Tekatlı,

Niyazi Mısri Caddesi’nin kaç defa kazıldığını ben unuttum. TEDAŞ ayrı kazıyor, doğal gaz ayrı kazıyor, internet ekipleri ayrı kazıyor. Her gelen kurum projeyi beğenmiyor ya da kendi planına göre kazı yapıyor. Ortak bir proje üzerinden hareket edilse bu süreç bu kadar uzamazdı. Kurumlar, belediyeler ve inşaat firmaları tam bir iş birliği içinde çalışmalı

diyerek kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti.

Yüksek Kiralar ve Depo Tehdidi Vatandaşı Bıktırdı

Deprem sonrası kira fiyatlarının yüksek seviyelere ulaştığını belirten Muhtar Tekatlı,

Kira fiyatları 15- 23 bin TL arasında değişiyor. Vatandaş, 'Bu kirayı ödeyince çoluk çocuğumuza harcayacak para kalmıyor' diye feryat ediyor. Eşyalarını depolara koyan vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyor. Depo sahipleri, 'Eşyalarınızı alın, yoksa kapının önüne koyacağız' diyerek vatandaşlarımızı sıkıştırıyor

şeklinde konuştu.

Esnaf Belirsizlikten Mağdur: "Dükkanlarımız Nerede Olacak?"

Mahalle esnafının da sabırsızlıkla kura çekimlerini ve açıklanacak takvimi beklediğini ifade eden Tekatlı, yetkililerin bir an önce bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi. Eski esnafın dükkan metre kareleri ve konumları hakkında hiçbir bilgi alamadığını belirten Muhtar Tekatlı,

Esnafımız mağdur ve ne yapacağını bilmiyor. Hem kiradaki hak sahiplerimiz hem depolarda eşyası kalan vatandaşlarımız hem de esnafımız için yetkililerden net bir açıklama bekliyoruz

diyerek sözlerini tamamladı.