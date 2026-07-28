Battalgazi Belediyesi, yaz dönemi boyunca her yaştan vatandaşı kültür, sanat ve tarih dolu organizasyonlarda buluşturmayı sürdürüyor. Eski Malatya’da düzenlenen etkinliklerde mahalle sakinleri keyifli vakit geçirirken, öğrenciler de rehberler eşliğinde ilçenin köklü mirasını yerinde öğrenme fırsatı yakalıyor.

Eski Malatya’da Müzik Dolu Yaz Akşamları

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Eski Malatya’da hayata geçirilen Yaz Akşamları programı, yerel sanatçıların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada yerel sanatçılar birbirinden güzel eserler seslendirdi. Sezon boyunca belirli aralıklarla devam edecek olan etkinliklerle, bölge halkının sosyal ve kültürel ortamlarda bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Minik Öğrenciler Üstü Açık Otobüsle Tarih Turuna Çıktı

Yaz Okulu programına katılan öğrenciler için ise ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini kapsayan özel bir gezi organize edildi. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen turda minikler; Arslantepe Höyüğü, Poyraz Konağı, Tahtalı Hamam ve Hasan Basri Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaret edilen mekanların tarihi özellikleri ve ilçenin kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.