Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde yer alan boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Vatandaşlar İhbar Etti, Ekipler Alarm Sevk Edildi

Yükselen dumanları ve alevlerin hızla büyüdüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Büyümeden Söndürüldü Soğutma Çalışmaları Tamamlandı

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yapılara ve diğer alanlara sıçramasını önlemek adına hızlı ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin kritik dokunuşuyla alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede olası bir tekrar alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları da eksiksiz tamamlandı.