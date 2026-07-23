Tandoğan Mahallesi sakinlerinin sosyal medyaya düşen görüntüler ve ağır koku ihbarı üzerine Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

İtiraf Var, Mühür Yok!

Denetim sırasında fırın yetkilileri, mahallede paniğe ve rahatsızlığa yol açan kokunun içerideki böcek ve haşereleri öldürmek için kükürt yakmalarından kaynaklandığını bizzat beyan etti. Gıda üretimi yapılan bir imalathanede hem böcek varlığı hem de kimyasal kükürt dumanı kullanımı tescillendi.

Sahada öne çıkan somut tablo ise şu şekilde şekillendi:

İddialar Doğrulandı: Fırında hem hijyen zafiyeti hem de gıda güvenliğini tehlikeye atan kükürt kullanımı işletme sahibi tarafından doğrulandı.

Yaptırım Yine Başka Bahara Kaldı: Suçüstü durumuna rağmen ekipler işletmenin kapısına mühür vurmadı; anlık bir idari yaptırım veya kapatma kararı uygulanmadı.

Top Prosedüre Atıldı: Fırının çalışmaya devam edip etmeyeceğinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sonradan hazırlayacağı "mevzuat incelemesi" raporuna bırakıldığı öğrenildi.

Vatandastan "Kuru Teşekkür" Tepkisi

İhbar üzerine adrese hızlıca gelen ekiplere teşekkür eden mahalle sakinleri, durumun vahametine rağmen fırının hâlâ bacasının tütebiliyor olmasına tepkili. Vatandaşlar, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda imalathanelerinde denetimlerin kağıt üstünde kalmamasını, iddialar tescillendiğinde derhal caydırıcı cezaların uygulanmasını istiyor.