İddialara göre, Battalgazi Tandoğan Mahallesi’nde fırında böceklerin bulunduğu ve ciddi bir hijyen sorunu yaşandığı göze çarpıyor. Görüntüleri çeken mahalle sakini, fırında gece saatlerinde böceklerle mücadele veya farklı gerekçelerle “kükürt” adı verilen kimyasal bir maddenin yakıldığını öne sürdü.

Yakılan kimyasal nedeniyle ortaya çıkan yoğun duman ve geniz yakan kokunun aynı binada yaşayan apartman sakinlerinin yaşamını çekilmez hale getirdiği iddia edildi.

"Uyardık Ama Değişen Bir Şey Olmadı"

Çevre sakinleri, ortaya çıkan durum nedeniyle defalarca işletme sahiplerini uyardıklarını ancak sorunun çözülmediğini dile getirdi. Halk sağlığının açıkça riske atıldığını belirten mahalleli, duman ve ağır koku nedeniyle evlerinde pencerelerini dahi açamadıklarını ifade ediyor.

Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü’ne Acil Denetim Çağrısı

Ekmek gibi temel bir gıdanın üretildiği tesisteki görüntüler sonrası mahalle sakinleri yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşlar; Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu fırına acilen baskın denetim gerçekleştirmesini ve iddiaların yerinde araştırılarak gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep ediyor.