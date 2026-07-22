Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, adalet sisteminde ve infaz hukukunda önemli dönüm noktalarından biri olacak yeni kanun teklifini kabul etti. Suça karışan çocuklara yönelik ceza, yargılama ve infaz süreçlerini baştan aşağı değiştiren düzenlemeyle birlikte, toplumsal güvenliği artırıcı ve suçu önleyici sert tedbirler hayata geçiriliyor.

Ağır Suçlarda Otomatik Yaş İndirimi Kalkıyor

Yeni kanun teklifinin en kritik başlıklarından birini yaş indirimi oluşturuyor. Düzenleme ile birlikte, bazı ağır suçları işleyen çocuklara otomatik olarak uygulanan yaş indirimi kuralı esnetildi.

Bundan böyle ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanıp uygulanmaması tamamen hakimin takdir yetkisine bırakılacak. Suçun işleniş şekli ve ağırlığına göre hakim, indirim maddelerini uygulamama kararı alabilecek.

Ayrıca çocukların ateşli silahlara erişmesine zemin hazırlayan veya sebep olan kişilere verilen cezalar da artırılıyor. Bu durumdaki kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

İnfaz Süreçlerine "1 Güne 2 Gün" Düzenlemesi

Yeni teklif, çocuk hükümlülerin ceza infaz kurumlarındaki durumlarında da yeni bir hesaplama yöntemini beraberinde getiriyor:

İnfaz Hesabı: Belirli ağır suçlar dışındaki durumlarda, 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirilen 1 gün, 2 gün olarak hesaplanacak .

Eğitimevleri: Cezaevinde iyi halli olduğu tespit edilen çocuklar çocuk eğitimevlerine sevk edilecek.

Koşul Odaklı Barınma: Çocuklar; suçun türü, cinsiyet ve fiziki gelişim durumları dikkate alınarak birbirine temas etmeyecek şekilde farklı bölümlerde barındırılacak.

18 Yaş Altına Bıçak Satışına Yasak Ve Ceza

Şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla çocukların kesici ve delici aletlere erişimi tamamen sınırlandırılıyor.

18 yaşından küçük kişilere belirli bıçak ve kesici aletlerin satılması yasaklanıyor.

Çocukların bu aletleri yanında taşıması engellenirken, yasağa uymayan ihlaller için idari para cezası uygulanacak.

"Suça Sürüklenen Çocuk" İfadesi Tarihe Karışıyor

Mevzuattaki hukuki dilde de zihniyet değişimine gidiliyor. Yıllardır adli metinlerde kullanılan "suça sürüklenen çocuk" ifadesi yürürlükten kaldırılarak, yeni dönemde "adli süreçteki çocuk" tanımı kullanılacak.

Ceza Yerine "Yönlendirme Tedbirleri" Geliyor

Sadece cezalandırıcı değil, topluma kazandırıcı adımların da yer aldığı teklifle çocuklar için "yönlendirme tedbirleri" devreye alınıyor. Bu kapsamda adli süreçteki çocuklar için şu uygulamalar zorunlu kılınacak:

Dijital risklerden ve sanal tehlikelerden korunma eğitimleri,

Bağımlılıkla mücadele programları,

Sosyal hizmet ve çevre temizliği çalışmaları,

Kitap okuma ve kütüphane alışkanlığı kazandırma projeleri.