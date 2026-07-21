Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında silahlı yaralama olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste müşteki M.K. ile aralarında önceden husumet bulunan Ş.E., Y.M. ve H.M. isimli şahıslar karşı karşıya geldi.

Tartışma Büyüdü Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli şahıslar yanında getirdikleri pompalı tüfekle M.K.’ye ateş açtı. Olayda M.K. isimli şahıs yaralandı. Sağlık ve emniyet ekiplerinin müdahale ettiği olayda, yaralı M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Battalgazi Emniyeti'nden Hızlı Operasyon 3 Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı ve titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı takibi neticesinde olayın failleri olan Ş.E., Y.M. ve H.M. kısa sürede yakalandı.

Olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirilirken, şüpheli konumundaki 3 şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, şehirde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.