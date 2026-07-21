Olay, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Venk Yolu’nda meydana geldi. Silahla vurulan yaralı, yakınları tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, yaralı şahısla yaptıkları görüşmede olayın Venk Yolu’nda gerçekleştiğini belirledi. Yaralı, saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiği 3 şüphelinin ismini ekiplere verdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelilerinden Ş.E.’yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yine şüphelilerden M.D.'de polis ekiplerince başka bir noktada gözaltına alındı.

Olaya karıştığı değerlendirilen diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, yaralı şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.