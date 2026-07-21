Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazancın ve kaçakçılık suçlarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği risk analizi neticesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Risk Analizi Takibe Takıldı

KOM ekiplerinin saha takibi ve risk analizi çalışmaları kapsamında tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakın takibe alındı. Şahsın üstünde ve aracında gerçekleştirilen detaylı aramalarda piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler:

7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara,

105 paket gümrük kaçağı pipo tütünü.

Adli Tahkikat Başlatıldı

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 1 şüpheli şahıs güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.