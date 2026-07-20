Malatya’da ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Malatya’da ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak’ta gece yaşanan silahlı kavga sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Malatya’da Gece Yarısı Çıkan Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü (2)

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen M.E.Y., F.M.M. ve A.K.’yi gözaltına aldı.

Kaynak: MHA