Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak’ta gece yaşanan silahlı kavga sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen M.E.Y., F.M.M. ve A.K.’yi gözaltına aldı.