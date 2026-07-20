Piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler fiyatları yukarı itmeye çalışırken, yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında alacağı karara kilitlendi. Gram altında 6.000 TL, ons bazında ise 4.000 dolar sınırında güçlü dirençler oluştuğunu aktaran Şener, Ümit Buget’e yaptığı açıklamalarda bu seviyelerin aşılması için yeni bir tetikleyici gerektiğini vurguladı.

EYLÜL'DE FAİZ ARTIŞI GELİRSE ALTIN GERİLER

Piyasaların yönünü tamamen Fed'in atacağı adımlara çevirdiğini söyleyen Şener, eylül ayında olası bir faiz artırımı kararının altın fiyatlarını aşağı çekeceğini ifade etti.

Böyle bir senaryoda ons altının 4.000 doların altına sarkabileceğini dile getiren Şener, gram altın yatırımcıları için ise yeniden 5.500 TL seviyelerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

YATIRIMCILAR İÇİN MALİYET DÜŞÜRME STRATEJİSİ

Yüksek seviyelerden alım yaparak zararda bekleyenler ile elinde Türk lirası nakdi bulunanlar için ayrı hareket planları öneren Şener, kademeli alım formülüne dikkat çekti. Geçmişte 7.000 TL ila 8.000 TL gibi yüksek rakamlardan altın alan kişilerin, ellerinde ek TL kaynakları bulunması halinde mevcut 6.000 TL bandından kademeli alım yaparak ortalama maliyetlerini makul seviyelere çekebileceğini aktardı.

Elinde nakit tasarrufu olan yatırımcılar için ise risklerin bölünmesi gerektiğini belirten Şener, şu stratejiyi paylaştı: "Bütçenin yarısıyla mevcut seviyelerden alım yapılırken, kalan yarısı Fed kararına saklanabilir. Faiz artışı gelip fiyatlar gerilerse kalan kısımla dip seviyelerden ikinci alım yapılabilir; faiz artışı gelmeyip yön hızla yukarı dönerse de elde kalan nakitle alım tamamlanarak yükseliş dalgası yakalanabilir."

Önemli Not: Haberde yer alan tüm analiz ve değerlendirmeler ekonomistin şahsi görüşleri olup kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.