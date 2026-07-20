Malatya’da altın piyasası 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününe hareketli bir tabloyla giriş yaptı. Kuyumcuların referans aldığı Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı ekran verilerine göre, hemen her kalemde alış ve satış makasının korunduğu gözleniyor.

Yatırımcının ilk tercihi olan 24 ayar gram altın, kuyumcularda 6.050 TL’den alınırken 6.250 TL seviyesinden satılıyor. Düğün ve takı sektörünün vazgeçilmezi olan 22 ayar bilezik ise 5.560 TL alış ve 5.970 TL satış fiyatıyla tezzgâhlardaki yerini koruyor.

Hediyelik grupta yer alan 14 ayar altının alış fiyatı ise 3.410 TL seviyelerinde işlem görüyor.Küçük ve orta ölçekli birikim yapanların sıkça yöneldiği çeyrek altın, Malatya piyasasında 9.810 TL’den alınıp 10.230 TL’den satıcıya ulaşıyor.

Yarım altın tutarları 19.620 TL alış ve 20.460 TL satış şeklinde kaydedilirken, kamuoyunda Liralık Altın (Tam Altın) olarak bilinen türde ise alış 39.240 TL, satış ise 40.920 TL bandında seyrediyor.Yüksek tutarlı yatırımlara odaklananlar için Ata Lira fiyatları 40.360 TL alış ve 42.090 TL satış seviyesinde güncellenmiş durumda. Piyasadaki en yüksek hacimli ziynet ürünlerinden biri olan 2.5’luk Cumhuriyet altını ise 98.100 TL alış ve 102.300 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.