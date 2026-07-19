ABD ile İran arasında nisan ayında sağlanan ateşkesin bozulması jeopolitik riskleri en üst seviyeye taşıdı. Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki tanker taşımacılığına yönelik saldırılarına Tahran yönetimi Amerikan askeri üslerini vurarak karşılık verdi.

İran lideri Ali Hamaney iki ülke arasındaki mutabakatın bütünüyle ortadan kalktığını duyurdu.

YENİ NESİL FÜZELER ABD SAVUNMASINI AŞTI

İran'ın Ürdün sınırındaki Amerikan üslerine düzenlediği "Nasr 2" operasyonunda iki asker hayatını kaybetti.

İnsansız hava araçları ve yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeler Amerikan hava savunma kalkanını deldi. Füze teknolojisindeki bu ilerleme Rusya ile Çin'in bölgedeki teknolojik desteğini açığa çıkardı. ABD tarafı askeri baskıyı artırarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor.

Washington yönetiminin bu stratejiden sonuç alamaması halinde Orta Doğu'da ağır maliyetli bir yıpranma savaşına gireceği öngörülüyor.

YÜKSEK FAİZ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRÜYOR

Savaş endişelerine rağmen yükselen enflasyon ve faiz oranları altın fiyatlarını hızla aşağı çekiyor.

Cuma günü 3 bin 965 dolara kadar gerileyen ons altın, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verisinin beş ayın zirvesine çıkmasıyla 4 bin 17 dolara tırmandı. Uluslararası dev bankalar yıl sonu hedeflerini peş peşe indirdi. Citi kısa vadeli ons beklentisini 4 bin 300 dolardan 4 bin dolara düşürdü.

Piyasadaki fiyatlamayı 4,55 seviyesinde seyreden on yıllık ABD tahvilleri belirliyor.

Yatırımcılar Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle eski tahvilleri satarak nakde dönüyor. Merkez bankalarının artan enerji maliyetlerini karşılamak amacıyla rezervlerindeki altını bozdurması piyasadaki sert düşüşü hızlandırıyor.

KASIM AYINI BEKLEYİN TAVSİYESİ

Piyasaları değerlendiren Ekonomist Necmettin Batırel yatırımcıları yeni döneme karşı uyardı. Yüksek fiyattan altın alanların zararına satış yapıp ilerleyen süreçte daha düşük maliyetle yeniden alıma geçebileceğini belirtti.

Yeni altın alacaklara kasım ayını beklemelerini tavsiye eden Batırel, elinde nakit bulunanlara yıllık yüzde 42'ye varan oranlar sunan vadeli mevduat hesaplarını işaret etti. Döviz kurlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kalacağını hatırlatarak yatırımcıları bu alandan uzak durmaya çağırdı.

Batırel gram ve çeyrek altındaki yeni beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

"Piyasada 6100 liralık değere sahip 24 ayar külçe altının gramı, kısa vadede 5900 liraya, orta vadede 5700 liraya gerileyebilir. 9 bin 900 liradan satılan 1 çeyrek altın 9 bin liraya düşebilir. Fiyatlardaki zayıflama en çok düğün yapacakları sevindirecek. Altın şüphesiz güvenli liman, ama yüksek faiz ortamı onun bu özelliğini gölgeliyor."