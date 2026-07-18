Peki, Malatya'da bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte Malatya serbest piyasasında geçerli olan güncel alış ve satış fiyat listesi:

Malatya Güncel Altın Fiyatları Listesi

Malatya piyasasından alınan en son verilere göre altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

Cumhuriyet 2.5 Altın:

Alış: 97 bin 900 TL

Satış: 102 bin 200 TL

Ata Lira:

Alış: 40 bin 280 TL

Satış: 42 bin 50 TL

Liralık Altın (Tam Altın):

Alış: 39 bin 160 TL

Satış: 40 bin 880 TL

Yarım Altın:

Alış: 19 bin 580 TL

Satış: 20 bin 440 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 9 bin 790 TL

Satış: 10 bin 220 TL

24 Ayar Gram Altın:

Alış: 6 bin 40 TL

Satış: 6 bin 240 TL

22 Ayar Bilezik:

Alış: 5 bin 550 TL

Satış: 5 bin 970 TL

14 Ayar Altın:

Alış: 3 bin 410 TL (Alış bazlı işlem görmektedir.)

Altın fiyatlarında yaşanan bu son gelişmeler, hem düğün yapacak olan vatandaşları hem de birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen Malatyalı yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Analistler, küresel bazda ons altındaki hareketliliğin ve döviz kurundaki değişimlerin yerel piyasaya yansımaya devam edeceğini belirtiyor.

Altın fiyatları gün içerisinde piyasa hareketliliğine bağlı olarak anlık değişiklikler gösterebilir. Kuyumcu dükkanlarındaki işçilik oranları ve anlık makas aralıkları nedeniyle küçük farklar yaşanabileceğinden, işlem yapmadan önce güncel piyasa ekranlarının kontrol edilmesi önerilir.