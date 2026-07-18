Peki, Malatya'da bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte Malatya serbest piyasasında geçerli olan güncel alış ve satış fiyat listesi:
Malatya Güncel Altın Fiyatları Listesi
Malatya piyasasından alınan en son verilere göre altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
Cumhuriyet 2.5 Altın:
Alış: 97 bin 900 TL
Satış: 102 bin 200 TL
Ata Lira:
Alış: 40 bin 280 TL
Satış: 42 bin 50 TL
Liralık Altın (Tam Altın):
Alış: 39 bin 160 TL
Satış: 40 bin 880 TL
Yarım Altın:
Alış: 19 bin 580 TL
Satış: 20 bin 440 TL
Çeyrek Altın:
Alış: 9 bin 790 TL
Satış: 10 bin 220 TL
24 Ayar Gram Altın:
Alış: 6 bin 40 TL
Satış: 6 bin 240 TL
22 Ayar Bilezik:
Alış: 5 bin 550 TL
Satış: 5 bin 970 TL
14 Ayar Altın:
Alış: 3 bin 410 TL (Alış bazlı işlem görmektedir.)
Altın fiyatlarında yaşanan bu son gelişmeler, hem düğün yapacak olan vatandaşları hem de birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen Malatyalı yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Analistler, küresel bazda ons altındaki hareketliliğin ve döviz kurundaki değişimlerin yerel piyasaya yansımaya devam edeceğini belirtiyor.
Altın fiyatları gün içerisinde piyasa hareketliliğine bağlı olarak anlık değişiklikler gösterebilir. Kuyumcu dükkanlarındaki işçilik oranları ve anlık makas aralıkları nedeniyle küçük farklar yaşanabileceğinden, işlem yapmadan önce güncel piyasa ekranlarının kontrol edilmesi önerilir.