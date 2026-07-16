Tv100’ün haberine göre Türkiye ve Malatya genelinde tarımdan esnaflığa, kamudan özel sektöre kadar yıllarca alın teri dökmüş ve bugün emeklilik hakkını kazanmış binlerce hemşehrimiz, temmuz ayı zammı sonrası hesaplarına yatacak yeni maaşların yolunu gözlüyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşen yüzde 17,76’lık temmuz artışının ardından, şimdi tüm dikkatler en düşük emekli aylığını yukarı çekecek kritik yasa teklifine çevrildi.

Yaklaşık 5,1 milyon hak sahibini doğrudan ilgilendiren ve taban aylığı yükseltmeyi öngören kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Meclis'teki bu yoğun yasama trafiği sürerken, Malatyalı emeklilerin cebine sıcak paranın gireceği ödeme günleri de netleşti.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Meclis’te Kritik Gün!

Türkiye genelinde ve yerelde en düşük emekli aylığı alanların sayısının ilk kez 5 milyonu aşması beklenirken, gözler meclis komisyonuna kilitlendi. Komisyonda görüşülecek teklifle, taban aylıkların artırılması hedefleniyor.

Hedeflenen Düzenleme: En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması planlanıyor.

En düşük emekli aylığının çıkarılması planlanıyor. Maliyet Analizi: Yapılacak bu yeni düzenlemenin yıllık bütçe maliyetinin 79 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yapılacak bu yeni düzenlemenin yıllık bütçe maliyetinin ulaşacağı tahmin ediliyor. Süreç Nasıl İşleyecek? Komisyondaki görüşmelerin ardından teklifin hızla Genel Kurul’a gelmesi, kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanması hedefleniyor.

26 Temmuz’a Kadar Maaşlar Ödenecek İşte Gün Gün Takvim!

Yasal sürecin maaş ödeme tarihlerinden önce tamamlanması durumunda, Malatya'daki emeklilerimiz dahil tüm hak sahipleri doğrudan artırılmış, zamlı tutarlar üzerinden aylıklarını alabilecekler. Belirlenen güncel ödeme takvimi ise şu şekilde açıklandı:

SSK Emeklileri Ödeme Günleri

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımızın temmuz ayı maaşları, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Bağ-Kur Emeklileri Ödeme Günleri

Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaf ve çiftçilerimiz ise temmuz ayı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında çekebilecekler.

Malatyalı Emekliler İçin Önemli Soru: Hak Kaybı Olacak mı?

Meclis’teki yasal sürecin maaş ödeme tarihlerine kadar yetişememesi durumunda Malatya’daki emeklilerimizin panik yapmasına gerek yok. Böyle bir senaryoda emekliler ilk etapta mevcut maaşlarını alacak; aradaki zam farkları yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra geriye dönük olarak hak sahiplerinin hesaplarına tek seferde aktarılacak.

Kök Aylıklarda Mevcut Destek Sistemi Sürecek

Taban tutarın altında kalan kök aylıklara yönelik uygulanan sistemde bir değişikliğe gidilmeyecek. Hazine desteğiyle maaşların belirlenen taban sınıra tamamlanması uygulamasına aynen devam edilecek.

Yüzde 17,76'lık temmuz zammı sonrasında Malatya genelinde binlerce emeklinin bütçesine doğrudan katkı sunacak bu tarihi düzenleme ve ödeme takvimi, önümüzdeki günlerin en sıcak gündem maddesi olmaya devam edecek.