Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı Malatya’da, 16 Temmuz Perşembe günü ilçe ilçe tam bir hava durumu tezatlığına sahne oluyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kent genelinde gökyüzü az bulutlu görünse de termometrelerin göstereceği değerler ilçeden ilçeye adeta uçurum oluşturacak. Günlük plan yapacak, dışarıda mesai harcayacak vatandaşların kendi ilçesindeki hava durumuna bakmadan evden çıkmaması gerekiyor. Çünkü Malatya'da bugün bir taraf kavrulurken, diğer taraf derin bir nefes alacak.

Malatya'da Perşembe Dengesi Kim Kavruluyor, Kim Nefes Alıyor?

İşte Kavrulan 3 İlçe (Kırmızı Alarm!)

Meteoroloji haritasında doğrudan güneş simgesi yerine kırmızı termometreyle "SICAK" uyarısı düşülen ve 35 derecenin üzerine çıkan şanssız ilçeler şunlar:

Yazıhan: 21°C - 37°C (Günün en sıcak noktası, adeta kavruluyor!)

21°C - 37°C Doğanyol: 23°C - 36°C (Gecesi de gündüzü de sıcak)

23°C - 36°C Kale: 21°C - 35°C (Sıcaklık alarmı verilen bir diğer ilçe)

Nispeten Nefes Alacak Olan Diğer İlçeler

Gökyüzünün az bulutlu olacağı ve sıcaklıkların 30 ila 34 derece arasında seyrederek kavurucu sıcakların bir tık gerisinde kalacağı bölgeler:

Kuluncak: 13°C - 30°C (Günün hem en serin ilçesi hem de 13 dereceyle en serin gecesini yaşayacak yeri!)

13°C - 30°C Arguvan: 19°C - 32°C

19°C - 32°C Arapgir: 20°C - 32°C

20°C - 32°C Hekimhan: 16°C - 32°C

16°C - 32°C Doğanşehir: 14°C - 32°C

14°C - 32°C Darende: 16°C - 33°C

16°C - 33°C Malatya Merkez: 19°C - 34°C

19°C - 34°C Yeşilyurt: 19°C - 34°C

19°C - 34°C Battalgazi: 19°C - 34°C

19°C - 34°C Akçadağ: 17°C - 34°C

17°C - 34°C Pütürge: 19°C - 34°C

Yazıhan, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki vatandaşların Perşembe mesaisinde çok daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların açık alanlarda bulunmaması önemle tavsiye ediliyor. Diğer ilçelerde ise 30-34 derece bandı her ne kadar "nefes aldıracak" seviyede görünse de nem oranıyla birleştiğinde hissedilen sıcaklığın yüksek olabileceği unutulmamalı.