Malatya’da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) geniş kapsamlı ve uzun süreli planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan kesintiler, Malatya’nın birçok ilçesini ve onlarca mahallesini etkileyecek.

Yetkililer, ani voltaj dalgalanmalarına karşı vatandaşları uyarırken; özellikle hassas elektronik cihazların zarar görmemesi adına "fişleri çekin" çağrısında bulunuyor. Peki, Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle 16 Temmuz Malatya elektrik kesintisi tam listesi ve saatleri...

Malatya’da Elektrikler Ne Zaman Gelecek? (16 Temmuz 2026)

Malatya'da kesinti süreleri bölgelere göre 3 saat ile 8 saat arasında değişiklik gösteriyor. Özellikle Akçadağ ve Doğanşehir'in bazı mahallelerinde tam gün sürecek kesintiler planlanmış durumda.

İşte ilçe ilçe kesinti programı:

1. Akçadağ Elektrik Kesintisi Programı

Akçadağ ilçesinde bugün neredeyse tüm gün sürecek bir bakım çalışması var. Bölge halkının hazırlıklı olması öneriliyor:

09:00 - 17:00 (8 Saat): Taşolar Mahallesi.

Taşolar Mahallesi. 10:00 - 17:00 (7 Saat): Eğin, Aksüt, Çakıllıpınar, Demirciler, Güneşli, Kasımuşağı, Levent, Büyükköy, Çatalbahçe, Çobanuşağı, Kayadibi, Kolköy, Kurtuşağı ve Küçükkürne mahalleleri.

2. Yeşilyurt Elektrik Kesintisi Programı

Merkez ilçe Yeşilyurt'ta kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonraya kadar devam edecek:

09:00 - 13:00 (4 Saat): Salköprü Mahallesi.

Salköprü Mahallesi. 09:00 - 14:00 (5 Saat): Gözene, Oluklu ve Cumhuriyet (Yeşilyurt) mahalleleri.

Gözene, Oluklu ve Cumhuriyet (Yeşilyurt) mahalleleri. 09:00 - 17:00 (8 Saat): Yakınca Mahallesi.

3. Battalgazi Elektrik Kesintisi Programı

Battalgazi ilçesinde hem kısa süreli hem de 8 saati bulan uzun soluklu kesinti bölgeleri bulunuyor:

09:00 - 12:00 (3 Saat): Karaköy, Yarımcahan ve Orduzu mahallelerinin bir kısmı.

Karaköy, Yarımcahan ve Orduzu mahallelerinin bir kısmı. 10:00 - 16:00 (6 Saat): Dolamantepe Mahallesi.

Dolamantepe Mahallesi. 09:00 - 17:00 (8 Saat): Selçuklu, Battalgazi, Yıldıztepe, Karahan, Meydanbaşı, Orduzu (geniş bir alan), Karaköy ve Yarımcahan mahalleleri.

4. Doğanşehir Elektrik Kesintisi Programı

Doğanşehir’de tarımsal sulama ve günlük yaşamı etkileyecek kesinti saatleri şu şekilde planlandı:

09:00 - 14:00 (5 Saat): Eskiköy Mahallesi.

Eskiköy Mahallesi. 10:00 - 15:00 (5 Saat): Reşadiye, Güzelköy, Sürgü ve Kurucaova mahalleleri.

Reşadiye, Güzelköy, Sürgü ve Kurucaova mahalleleri. 09:00 - 17:00 (8 Saat): Kelhalil, Polatdere, Şatıroba, Esentepe, Çığlık, Çömlekoba ve Gürobası mahalleleri.

5. Arapgir ve Hekimhan Kesintileri

Arapgir (13:00 - 17:00): Alıçlı, Eskiarapgir ve Yazılı mahalleleri.

Alıçlı, Eskiarapgir ve Yazılı mahalleleri. Hekimhan (09:00 - 17:00): Girmana Mahallesi.

Cihazlarınızı Korumak İçin Bunları Yapın!

Uzmanlar, elektriklerin kesileceği saatten hemen önce televizyon, buzdolabı, kombi ve bilgisayar gibi hassas kart yapısına sahip elektronik cihazların fişlerinin prizden çekilmesini öneriyor. Elektrikler geri geldiğinde şebekeye ilk yüklenen yüksek voltaj, cihazların anakartlarının yanmasına sebep olabiliyor. Fişlerin, elektrikler geldikten yaklaşık 10-15 dakika sonra tekrar takılması en güvenli yöntem olarak kabul ediliyor.