Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Kalender Sokak’ta bulunan bir ikamette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, alevlere hızla müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.