Malatya ve çevre ilçelerinde bugün derin bir hüzün hakim. Alınan bilgilere göre, farklı yaş gruplarından 12 vatandaş yaşamını yitirdi. Vefat edenlerin defin yerleri, yaşları ve taziye bilgileri netleşti.

İŞTE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN DETAYLI BİLGİLERİ:

Sabri Yetmen (78 )

Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri:Şehir Mezarlığına defin edildi.

Serdar Akgün (53)

Taziye Adresi: Karakavak Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri:Şehir Mezarlığına defin edildi.

Elif Doğan (93)

Taziye Adresi: Taziye verilmeyecek

Defin Yeri:Şehir Mezarlığına defin edildi.

Fatma Kurt (75)

Taziye Adresi: Tecde Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri:Şehir Mezarlığına defin edildi.

Ahmet Turan Mutlu (98)

Taziye Adresi: Karakavak Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri:Şehir Mezarlığına defin edildi.

Zahide Bazna (100)

Taziye Adresi: Tandoğan Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri:Yukarı Kulukuşağı Mah. Baskil / Elazığ Mezarlığına defin edildi.

Osman Tekin (90)

Taziye Adresi: Battalgazi Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri:Hanımınçiftliği Mah. Battalgazi / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Emine Çelik (89)

Taziye Adresi: Karıncalık Mah. Kuluncak / Malatya

Defin Yeri:Karıncalık Mah. Kuluncak / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Abdulkadir Ergin (29)

Taziye Adresi: Eğir / Akçadağ

Defin Yeri:Malatya / Akçadağ Eğir Mah. Budalababa Mezarlığına defin edildi.

Zeynep Taymaz (85)

Taziye Adresi: Adıyaman

Defin Yeri:Adıyaman Mezarlığına defin edildi.

Mustafa Taşkın (70)

Taziye Adresi: Gövdeli Mah. Doğanşehir / Malatya

Defin Yeri:Gövdeli Mah. Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Zeynep Buğday (88)

Taziye Adresi: Dilek Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri:Dilek Mah. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.