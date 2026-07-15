Malatya Erenler Cemevi Başkanı ve Yol Erkan Dedesi Aydın Gültekin, Busabah Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda Alevi inancının en derin öğretilerinden biri olan "Dört Kapı Kırk Makam" sırrını araladı. İnsanın kendisini bulma ve olgunlaşma yolculuğunu anlatan Gültekin, "Başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahatsa..." diyerek her insanın hayatında sorgulaması gereken o can alıcı soruyu sordu.

Alevi öğretisinde her şeyin temelinde insan sevgisinin ve saygısının yattığını belirten Yol Erkan Dedesi Aydın Gültekin, inancın ilk basamaklarını şu sözlerle özetledi:

"Alevi inancında biz 'Hak-Muhammed-Ali yolu' deriz. Merkeze insanı koruz. İlk önce tabii ki iman etmek, ilk kapı kelime-i şehadet, kelime-i tevhit ve beden temizliğidir, gusül dediğimiz. İkinci kapı tarikattır; yani güzel ahlak ve güzel huydur."

"40 Defa Mazlum Olsanız da Bir Defa Zalim Olmayın"

Üçüncü kapı olan marifet kapısının insana yüklediği sorumlulukları ve evrensel ahlak ilkelerini anlatan Gültekin, her kesimden insanın rehber edinmesi gereken şu kuralları sıraladı:

"Üçüncü kapı marifet de buyurur ki; 'Elinize, dilinize, belinize sahip olun. Aşınıza, işinize, eşinize sahip olun. İncinirseniz de incitmeyin. 40 defa mazlum olsanız da bir defa zalim olmayın. Tüm insanlara insan gözüyle bakıp, tüm insanlara insan muamelesi yapıp 72 milleti aynı nazarda görün' diye buyurur."

"Başınızı Yastığa Koyunca Vicdanınız Rahat Olsun"

Dört Kapı’nın zirvesi olan "Hakikat" kapısının ve kamil bir insan olmanın en büyük sırrını açıklayan Aydın Gültekin, ebedi yolculuğa her an hazır olmanın vicdandan geçtiğini belirterek,

"Hakikat kapısı da buyurur ki; 'Başınızı yastığa koyunca vicdanınız rahat olsun. Azrail Aleyhisselam derse ki, Rabbinin size verdiği süre doldu, hadi gidelim derse, hadi gidelim deyip hazır olursak Allah'ın has kuluyuz, Resulullah'ın has ümmetiyiz ve Kuran'ı anlamış oluruz. Bizde önce istenilen iyi bir insan olmak, iyi bir insan-ı kamil olmak; ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, iç içe yaşayarak sevgi, barış ve hoşgörü içinde yaşamayı bilmek. Önce bizden bunu ister."

ifadelerine yer verdi.

"Camiler de Bizim, Cemevleri de Bizim"

Kişinin yaratıcısına nerede yakın hissediyorsa oranın onun ibadet yuvası olduğunu belirten Gültekin, toplumsal kucaklaşma mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Daha sonra kişi kendini nerede Rabbine yakın hissediyorsa, ora onun ibadethanesidir. Tabii camiler de bizim, cemevleri de bizim. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde 'Yeryüzünü mescit yarattım' diye buyurur."

"İslam’ın İçindeki 24 Mezhepte de Hz. Ali’nin Yeri Çok Büyüktür"

Aydın Gültekin, Hz. Ali’nin İslam tarihindeki eşsiz ve birleştirici gücüne de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'ın içinde olan 24 mezhepte de Hazreti Ali'nin yeri çok büyüktür. Hem Allah'ın aslanıdır hem Resulullah'ın damadıdır hem Resulullah'ın amcasının oğludur hem müminlerin emiridir, aynı zamanda 12 imamların başıdır. Aynı zamanda Kabe'de ilk, tek ve son doğan kişidir. Aynı zamanda Resulullah'ın dizinin dibinde yetişmiş, Resulullah'ın ahlakıyla, Resulullah'ın yanında yetişip de ilk iman edenlerdendir. Resulullah vefatından 3 ay evvel, Gadir-i Hum denilen yerde, Mekke ile Medine arasında, en az 126 bin sahabenin huzurunda Hazreti Ali Efendimizi bize vasi, vekil tayin etmiştir. Orada imametini, velayetini ve hilafetini açıklamıştır."