Akademik Link tarafından 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen eğlenceli anket, Türkiye’nin "en kendini beğenen" ve "en mütevazı" illerini ortaya çıkardı. Listenin zirvesinde büyükşehirleri geride bırakan sürpriz bir şehir yer alırken, en az narsist iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çıktı.

Sosyal Medyada Gündem Olan Araştırma

Sosyal medyada ürettiği akademik ve eğlenceli içeriklerle tanınan Akademik Link, Türkiye genelinde narsizm seviyelerini ölçen dikkat çekici bir anket çalışmasına imza attı. 14-20 Şubat 2026 tarihleri arasında toplanan verilerle hazırlanan bu araştırma, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Çalışmayı hazırlayan ekip, her ne kadar bu araştırmanın doğrudan hakemli bilimsel bir makale niteliği taşımadığını ve örneklem seçiminde sosyal medya kullanıcılarına dayanılması sebebiyle belirli bir örneklem yanlılığı (bias) barındırabileceğini belirtse de ortaya çıkan sonuçlar oldukça çarpıcı tartışmaları beraberinde getirdi.

14.700 Kişilik Dev Veri Seti

Araştırmaya başlangıçta yaklaşık 15.000 kişi katıldı. Akademik Link ekibi, sonuçların güvenilirliğini artırmak adına anket sorularını rastgele ya da hızlıca işaretleyen "dikkatsiz katılımcıları" veri setinden eledi. Ayıklama işleminin ardından kalan 14.700 temiz veri analiz edildi.

İstatistiksel olarak çalışma; Türkiye geneli bağlamında şu hata paylarına sahip:

%90 Güven Aralığında: ±%0,68

%95 Güven Aralığında: ±%0,81

%99 Güven Aralığında: ±%1,06

İşte Türkiye'nin Narsizm Sıralaması

Anket sonuçlarında 1 ile 70 arasında puanlama ve sıralama yapıldı (yeterli veri sayısına ulaşılan iller baz alınarak). En narsist ve en az narsist iller sıralandığında listenin başında sürpriz bir İç Anadolu şehri yer alırken, listenin son sıralarını Doğu Anadolu bölgesi paylaştı.

İşte ankete göre en yüksek ve en düşük narsizm skoruna sahip illerin metin halinde sıralanmış hali:

En Narsist İller (Skoru En Yüksek Olanlar)

1. Sırada: Karaman (Narsizm Skoru: 5.18)

2. Sırada: Bolu (Narsizm Skoru: 5.00)

3. Sırada: İzmir (Narsizm Skoru: 4.95)

4. Sırada: Yozgat (Narsizm Skoru: 4.95)

5. Sırada: Kocaeli (Narsizm Skoru: 4.88)

En Az Narsist İller (Skoru En Düşük Olanlar)

66. Sırada: Kırşehir (Narsizm Skoru: 4.45)

67. Sırada: Mardin (Narsizm Skoru: 4.42)

68. Sırada: Ağrı (Narsizm Skoru: 4.29)

69. Sırada: Siirt (Narsizm Skoru: 4.14)

70. Sırada: Bingöl (Narsizm Skoru: 4.05)

Malatya "Ortalarda" Karar Kıldı

Doğu Anadolu’nun en çok merak edilen illerinden biri olan Malatya ise listenin ne çok narsist ne de aşırı mütevazı kısmında yer aldı. Malatya, 4.57 puan ortalamasıyla genel sıralamada 53. sırada kendine yer bularak narsizm konusunda oldukça dengeli ve "ortalamaya yakın" bir profil çizdi.

Eğlenceli Bir Sosyal Analiz

Karaman'ın Türkiye'nin en narsist ili olarak zirveye yerleşmesi ve Bingöl'ün en az narsist (en mütevazı) il olarak listenin son sırasında yer alması sosyal medyada yeni bir tatlı rekabetin fitilini ateşledi.