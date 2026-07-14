CHP Malatya İl Başkanlığında yaşanan değişimin ardından ilçe örgütlerinde yeniden yapılanma sürüyor. Battalgazi İlçe Başkanlığına Veysel Akdemir atanırken, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçe yönetimleri de netleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığında başlayan yeniden yapılanma süreci ilçe örgütlerinde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçe başkanlarının görevden alınmasının ardından yeni görevlendirmeler yapılmıştı.

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine Veysel Akdemir atandı. Toplantıda ayrıca daha önce ilçe başkanlıklarına atanan Yeşilyurt ve Akçadağ'ın yeni yönetim kurulları da belirlendi.

YEŞİLYURT YÖNETİMİ

Sami Mehmet Budak başkanlığındaki CHP Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hasan Korkmaz, Cemal Özbey, Hanifi Çiçek, Kenan Yaşar, Turan Öndeş, Volkan Akdoğan, Nevzat Şeker, Ramazan Ulukaya, Mehmet Keskin, Eda Yücel, Şehriban Şahin, Rezan Ölmez, Ali Sağlam, Gözde Varol, İlhami Koparal ve Gökhan Uçar.

AKÇADAĞ YÖNETİMİ

Kenan Keleş başkanlığındaki CHP Akçadağ İlçe Yönetim Kurulu'nda ise Şabaddin Akgedik, Arif İnci, Yalçın Solak, Aliseydi Bulduk, Doğan Karakuzu, Umut İnan, Hasan Fidan, Vahap Narinç, Ali Ulvi Çağlayan, Hüseyin Karacık, Zihni Çelik ve İbrahim Emre yer aldı.

Öte yandan, Battalgazi İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Veysel Akdemir'in oluşturacağı ilçe yönetiminin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.