Davacı Fuat Yılmaz vekili Av. Sezen Gökçen Sönmez tarafından açılan ve daha sonra birleşen davada; davalı Yeni Malatya Spor Derneği vekilleri Av. Bora Özkan ve Av. Aydın İşkur’un savunmalarına karşılık, mahkemenin resen atadığı bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı. Av. Mehmet Deniz, Av. Gökçe Özdemir Kahraman ve Eyyüp Ölçücü’den oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 07.07.2026 tarihli ek rapor, hem 08.06.2025 hem de 16.09.2025 tarihli kongrelerin hukuken sakat olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini mütalaa etti. İşte Yeni Malatyaspor'un kaderini belirleyecek o tarihi raporun tüm detayları:

Yeni Malatyaspor Kongre İptali Davasında Bilirkişi Raporu

Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2026/346 Esas sayılı dosyası kapsamında hazırlanan raporda, tarafların iddia ve savunmaları detaylıca incelendi. Davanın konusunu, Yeni Malatyaspor Derneği’nin 08.06.2025 ile 16.09.2025 tarihlerinde yaptığı iki ayrı genel kurul kongresinin iptali istemi oluşturuyor.

İlk dava 07.07.2025 tarihinde açılırken, 16.09.2025 tarihli kongreye yönelik itirazlar da 10.12.2025 tarihinde bu davayla birleştirildi. Bilirkişi heyeti, kulübün resmi defterleri, noter tutanakları ve Gençlik ve Sport İl Müdürlüğü belgeleri üzerinde yaptığı incelemelerde, adeta zincirleme usulsüzlükler tespit etti.

Hazirun Listesindeki İmzalar Net Değil

Bilirkişi heyeti, dosya inceleme sürecinde Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya 5. Noterliği’nin kayıtlarını masaya yatırdı. Dosyaya giren resmi evraklar şu şekilde sıralandı:

25.09.2025 Tarihli Sonuç Bildirimi: Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderilen 2025/42 sayılı yazıya göre; kulübün toplam üye sayısının 177 olduğu, 16.09.2025 tarihli mali genel kurula 125 üyenin katıldığı, tüzük değişikliği yapıldığı ve çağrıların internet ile SMS yoluyla yapıldığı bildirildi.

Malatya 5. Noterliği 39951 Yevmiye Sayılı Tutanak (23.09.2025): 16.09.2025 tarihli olağanüstü mali genel kurul ve tüzük tadilatı tutanağına göre, 177 üyeden 124’ünün katılımıyla divan heyeti seçildi. Yönetim Kurulu adına Aydın İşkur konuşma yaptı. Mali tablolar, faaliyet raporları, denetim, divan, sicil ve disiplin kurulu raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca kulüp başkanlığı ve kurullara seçilmek için aranan kıdem yılı şartlarını düzenleyen 58. ve 59. maddelerin (a ve b bentleri) tadil önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Malatya 5. Noterliği 39952 ve 39954 Yevmiye Sayılı Belgeler: Yönetim kurulunun 16.09.2025 tarihli 2025/22 sayılı görev dağılımı kararı onaylandı. Malatya İli Futbol İl Temsilciliği, listedeki isimlerin son 5 yıl içinde futbol disiplin cezası almadığını rapora ekledi. Ayrıca 39955 yevmiye sayılı evrakla yönetim kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Tüzük Değişikliği Önergesi: Aydın İşkur, Abdullah Aksoğan ve Ahmet Ufuk İlhan imzalı önergeyle, başkan adayı olmak için gereken 5 yıllık kıdem süresi ve 59. maddedeki ağır şartların değiştirilmesi teklif edildi.

Hazirun Listesindeki Fotokopi Krizi: Bilirkişi heyeti, 16.09.2025 tarihli Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul Hazirun Listesini incelerken, "İmzalarda alt satıra taşma olup olmadığı fotokopi belgeden anlaşılmadığı için imza sayısı bakımından net sayı tespit edilememiştir. En az 120 imza olduğu anlaşılmaktadır" notunu düşerek evraklardaki belirsizliğe dikkat çekti.

8 Haziran Kongresinde Rakamlar Birbirini Tutmuyor

Bilirkişi raporunun değerlendirme bölümünde, 08.06.2025 tarihinde yapılan ilk kongreye dair çok sert tespitler yer aldı. Mahkemenin Malatya Spor İl Müdürlüğü'nden celp ettiği kongre tutanaklarına göre, divan başkanlığının tuttuğu resmi tutanakta kongreye sadece 45 kişinin katıldığı yazıyor. Ancak ne var ki, resmi Hazirun Listesi incelendiğinde 68 kişinin imzası bulunuyor.

Bilirkişi heyeti bu durumu raporunda aynen şu sözlerle özetledi:

"Divan Heyetinin tutanağında katılım 45 kişi olarak belirtilmiştir. Hazirun Cetvelinde Katılan Üye sayısı (İmzalayanlar) 68 kişi, Kıdemli olmayan Üyeler için 50 kişinin teklifte bulunduğu anlaşılmaktadır. Organara seçilen üye sayısı 52 kişi bulunmaktadır... Bu durum büyük bir çelişki doğurmaktadır."

Kulüp Tüzüğündeki "Bağış Paraları" Nerede? Makbuzlar Kayıp

Yeni Malatyaspor tüzüğünün 58. maddesi; kulüp başkanlığı için 5 yıl, yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri için 2 yıl, diğer kurullar için ise 5 yıl kıdem şartı koşuyor. Tüzüğün 59. maddesine göre ise kıdemi yetmeyen kişilerin dışarıdan aday olabilmesi için 50 kongre üyesinin teklifinin yanı sıra; Başkan adayının 500 bin TL, Yönetim Kurulu asil üyesinin 50 bin TL, yedek üyesinin ise 20 bin TL kulübe bağış yatırması gerekiyor. Ayrıca seçilen asil üyelerin 30 gün içinde bir 50 bin TL daha yatırması zorunlu kılınıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün 25.07.2025 tarihli yazısında ilk bağışların yapıldığı belirtilse de bilirkişi heyeti eksikliği rapora geçirdi:

"Seçilenlerin tüzükte belirtilen 'yönetim kurulu asil üyeliğine seçilen bu kişilerin 30 gün içinde yatırmaları gereken ödeme olan ikinci 50 bin TL rakamı yatırıp yatırmadığı, dosya kapsamında makbuzlar olmadığı için incelenememiştir."

Bu süreçte, 24.06.2025 tarihinde Başkan Haşim Karadağ, Kenan Peker ve yedek üye Fatih Barman istifa etmiş, yerlerine yedeklerden Turan Turtay ve Ahmet Karadağ getirilmişti.

"Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Yağma" Suçluları Yönetimde!

Bilirkişi raporunun en çarpıcı ve skandal kısmı ise, mahkeme tarafından adli sicil kayıtları celp edilen yönetim kurulu üyelerinin geçmiş sabıkaları oldu. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, belirli suçlardan 1 yıl ve daha fazla ceza alanların spor kulüplerinde görev alması kesinlikle yasak olmasına rağmen, listede şu isimlerin yer aldığı belirlendi:

Eski Başkan Haşim Karadağ: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin (raporda ASCM olarak geçen) E.2017/453 K. 2022/591 sayılı dosyasından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli sicil kaydı bulunuyor. Bilirkişi, Karadağ için kesin hükmünü verdi: "Seçilen Başkan Haşim Karadağ Başkanlığa seçilme yasağı olan kişidir."

Yönetim Kurulu Üyesi Erhat Tuhan: Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin E.2022/23 K.2024/34 sayılı dosyasından "Nitelikli Yağma" suçundan adli sicil kaydı mevcut. Raporda, "Yönetim Kurulu 9. Sıra Erhat Tuhan yine Yönetime seçilemeyecek yasağı olan kişidir" denildi.

7405 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine göre, bu tür suçlardan ceza alanların seçilseler dahi hiçbir yeni karara gerek kalmaksızın üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği hatırlatıldı.

"Yönetim Kanuna Aykırı, İki Kongre de İptal Edilmeli"

Bilirkişi heyeti, tüm bu çelişkili delege sayıları, hazirun listesindeki tutarsızlıklar, kayıp makbuzlar ve adli sicil yasaklısı yöneticiler nedeniyle 08.06.2025 tarihli kongrenin hukuka uygun olmadığını ve iptal edilmesi gerektiğini mahkemeye sundu.

Raporda, ilk kongre yasa dışı toplandığı için, o yönetimin aldığı kararla yapılan sonraki kongrenin de otomatik olarak düşeceği vurgulanarak şu nihai sonuca varıldı:

"08.06.2025 tarihinde yapılan Kongrenin rapor içeriğinde belirtilen sebeplerle iptali gerektiği kanaati raporumuzda belirtilmiştir. 08.06.2025 tarihinde seçilen yönetim kurulu kanuna aykırı teşekkül etmiş olduğundan bu yönetim kurulunca alınan kongre kararı ve devamında yapılan 16.09.2025 (metindeki maddi hata 16.09.2026 düzeltilerek) tarihli kongrenin İptali gerektiği kanaatindeyiz. Takdiri Yüksek Mahkemeye ait olmak üzere ek raporumuzu saygıyla arz ederiz."

Bundan Sonra Ne Olacak?

Şimdi tüm gözler, Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bilirkişinin bu raporu doğrultusunda vereceği nihai karara çevrildi. Eğer mahkeme raporu onaylarsa, Yeni Malatyaspor yönetiminin meşruiyeti tamamen ortadan kalkacak ve kulüp yeniden kayyum veya olağanüstü kongre sürecine girmek zorunda kalacak.