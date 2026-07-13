Yeni sezon öncesi kadro mühendisliğini sürdüren Beşiktaş idaresi orta alan rotasyonunu güçlendirmek için İtalya pazarına yoğunlaştı. Fiziksel kapasitesi yüksek ve iki yönlü oynayabilen bir isim arayan kurmaylar hedefini Serie A takımlarından Sassuolo'ya yöneltti.

GÖRÜŞMELER İKİ OYUNCU ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Siyah-beyazlı yetkililer bir süredir Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için kulübüyle pazarlık masasında bulunuyordu. Kurmaylar bu temaslar sırasında Norveçli futbolcunun sözleşme şartlarını da sordu. İtalyan yetkililerden transfer maliyetleri hakkında kapsamlı bilgi istendi.

TEKNİK HEYET ONAY VERDİ

Yönetim hedefteki oyuncunun güncel analizini teknik kadroya sundu. Antrenör ekibi deneyimli futbolcunun oyun sistemine uyum sağlayacağını belirterek transfere yeşil ışık yaktı.

Önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif iletilmesi planlanıyor.

MERKEZ ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ GÖREV

Bir metre seksen dokuz santimetre boyundaki Kristian Thorstvedt merkez orta saha pozisyonunun haricinde on numara ve ön libero bölgelerinde oynayabiliyor. Norveçli oyuncu geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla 33 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bu maçlarda rakip fileleri dört kez havalandıran futbolcu takım arkadaşlarına dört gol pası verdi.