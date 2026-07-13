Gündüz saatlerinde silah sesleriyle yankılanan sokaklar, Malatya'da son derece hareketli dakikalara sahne oldu. Çevredeki vatandaşların dikkati ve hızlı ihbarıyla başlayan süreç, emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

Silah Sesi Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Edinilen bilgilere göre olay, Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında elinde pompalı tüfekle dolaşan bir şahsı gören çevre sakinleri, büyük bir tedirginlik yaşayarak durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri olay yerine intikal etmek üzereyken şüphelinin silahıyla havaya bir el ateş açması, bölgedeki paniği daha da tırmandırdı.

Apartmanda Nefes Kesen Abluka

Silah sesinin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda asayiş ekibine, olayın boyutu göz önüne alınarak Özel Harekât polisleri de dâhil edildi. Ağır silahlı ekiplerin mahalleye giriş yaptığını fark eden şüpheli, kaçmaya çalışarak yakındaki bir apartmana sığındı.

Binayı saniyeler içinde çember altına alan emniyet güçleri, kaçış yollarını tamamen kapattı. Polise kısa süre direnmeye çalışan şahıs, ekiplerin başarılı ve hızlı müdahalesiyle etkisiz hâle getirilerek silahıyla birlikte gözaltına alındı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması yüreklere su serperken, şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyet merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.