Malatya’da akşam saatlerinde meydana gelen acı olay, bölgede büyük hüzne yol açtı. Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde yalnız yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadın, evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının şüphelenmesi üzerine ortaya çıkan feci durum, asayiş ekiplerini alarma geçirdi.

Telefonlara Cevap Vermeyince Ekipler Sevk Edildi

Edinilen bilgilere göre olay, Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan Pirinci Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evinde tek başına yaşam mücadelesi veren 89 yaşındaki kadından bir süredir haber alamayan ve telefon aramalarına yanıt bulamayan yakınları, büyük bir endişeyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren ekipler, evde yaptıkları aramada talihsiz kadını banyoda yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.

İlk Değerlendirme Banyoda Dengesini Kaybedip Düştü Mü?

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, 89 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, yaşlı kadının banyoda dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından, talihsiz kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat ve inceleme işlemleri sürüyor.