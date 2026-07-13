Malatya'da haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintileri damga vuracak. FEDAŞ şebeke altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları kapsamında, kentin en büyük iki merkez ilçesi Yeşilyurt ve Battalgazi başta olmak üzere toplam 10 ilçede elektrik kesintisine gidileceğini bildirdi.

Pazartesi günü sabah saat 09:00'dan itibaren başlayacak olan kesintilerden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, elektronik cihazlarının zarar görmemesi adına şimdiden önlem alması gerekiyor. Yetkililer, çalışmaların belirtilen saatten önce tamamlanması durumunda şebekeye daha erken enerji verilebileceğini aktardı.

İşte 13 Temmuz Pazartesi günü Malatya'da elektriklerin kesileceği o bölgeler ve saat aralıkları:

13 Temmuz Pazartesi Malatya Elektrik Kesintisi Listesi

Yeşilyurt Elektrik Kesintisi Saatleri

09:00 - 17:00 (8 Saat): Melekbaba Mahallesi, Cevatpaşa Mahallesi, Çarmuzu Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Kiltepe Mahallesi

Melekbaba Mahallesi, Cevatpaşa Mahallesi, Çarmuzu Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Kiltepe Mahallesi 12:00 - 14:00 (2 Saat): Karakavak Mahallesi

Karakavak Mahallesi 14:00 - 17:00 (3 Saat): Dilek Mahallesi, Kendirli Mahallesi, Samanköy Mahallesi

Battalgazi Elektrik Kesintisi Saatleri

09:00 - 16:00 (7 Saat): Toygar Mahallesi

Toygar Mahallesi 09:00 - 17:00 (8 Saat): Hidayet Mahallesi, İskender Mahallesi, Taştepe Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi, Karahan Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi, Orduzu Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Yarımcahan Mahallesi, Uluköy Mahallesi, Bahri Mahallesi, Merdivenler Mahallesi, Meydancık Mahallesi

Pütürge Elektrik Kesintisi Saatleri

09:00 - 17:00 (8 Saat): Pazarcık Mahallesi, Alihan Mahallesi, Arıtoprak Mahallesi, Başmezra Mahallesi, Esenlik Mahallesi, Körme Mahallesi, Sahilköy Mahallesi, Tekederesi Mahallesi, Yazıca Mahallesi

Doğanşehir Elektrik Kesintisi Saatleri

09:00 - 17:00 (8 Saat): Esentepe Mahallesi, Altıntop Mahallesi, Hudut Mahallesi, Savaklı Mahallesi

Arguvan Elektrik Kesintisi Saatleri

10:00 - 15:00 (5 Saat): Çavuşköy Mahallesi, Yoncalı Mahallesi, Alhasuşağı Mahallesi, Şotik Mahallesi, Göçeruşağı Mahallesi, Gökağaç Mahallesi, Kömürlük Mahallesi, Çakmak Mahallesi

Kale Elektrik Kesintisi Saatleri

09:00 - 17:00 (8 Saat): Kıyıcak Mahallesi, Darıpınar Mahallesi

Doğanyol Elektrik Kesintisi Saatleri

09:00 - 17:00 (8 Saat): Çolak Mahallesi

Kuluncak Elektrik Kesintisi Saatleri

11:00 - 16:00 (5 Saat): Sofular Mahallesi

Arapgir Elektrik Kesintisi Saatleri

10:00 - 15:00 (5 Saat): Sugeçti Mahallesi

Kesintilerden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, sabah saat 09:00 öncesinde yüksek akım riskine karşı beyaz eşya ve hassas elektronik cihazlarının fişlerini çekmeleri önerilmektedir. Çalışmalar planlanan süreden önce bittiği takdirde ilan edilen saatten önce mahallelere enerji sağlanabilecektir.