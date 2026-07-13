Malatya'da haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintileri damga vuracak. FEDAŞ şebeke altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları kapsamında, kentin en büyük iki merkez ilçesi Yeşilyurt ve Battalgazi başta olmak üzere toplam 10 ilçede elektrik kesintisine gidileceğini bildirdi.
Pazartesi günü sabah saat 09:00'dan itibaren başlayacak olan kesintilerden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, elektronik cihazlarının zarar görmemesi adına şimdiden önlem alması gerekiyor. Yetkililer, çalışmaların belirtilen saatten önce tamamlanması durumunda şebekeye daha erken enerji verilebileceğini aktardı.
İşte 13 Temmuz Pazartesi günü Malatya'da elektriklerin kesileceği o bölgeler ve saat aralıkları:
13 Temmuz Pazartesi Malatya Elektrik Kesintisi Listesi
Yeşilyurt Elektrik Kesintisi Saatleri
- 09:00 - 17:00 (8 Saat): Melekbaba Mahallesi, Cevatpaşa Mahallesi, Çarmuzu Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Kiltepe Mahallesi
- 12:00 - 14:00 (2 Saat): Karakavak Mahallesi
- 14:00 - 17:00 (3 Saat): Dilek Mahallesi, Kendirli Mahallesi, Samanköy Mahallesi
Battalgazi Elektrik Kesintisi Saatleri
- 09:00 - 16:00 (7 Saat): Toygar Mahallesi
- 09:00 - 17:00 (8 Saat): Hidayet Mahallesi, İskender Mahallesi, Taştepe Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi, Karahan Mahallesi, Meydanbaşı Mahallesi, Orduzu Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Yarımcahan Mahallesi, Uluköy Mahallesi, Bahri Mahallesi, Merdivenler Mahallesi, Meydancık Mahallesi
Pütürge Elektrik Kesintisi Saatleri
- 09:00 - 17:00 (8 Saat): Pazarcık Mahallesi, Alihan Mahallesi, Arıtoprak Mahallesi, Başmezra Mahallesi, Esenlik Mahallesi, Körme Mahallesi, Sahilköy Mahallesi, Tekederesi Mahallesi, Yazıca Mahallesi
Doğanşehir Elektrik Kesintisi Saatleri
- 09:00 - 17:00 (8 Saat): Esentepe Mahallesi, Altıntop Mahallesi, Hudut Mahallesi, Savaklı Mahallesi
Arguvan Elektrik Kesintisi Saatleri
- 10:00 - 15:00 (5 Saat): Çavuşköy Mahallesi, Yoncalı Mahallesi, Alhasuşağı Mahallesi, Şotik Mahallesi, Göçeruşağı Mahallesi, Gökağaç Mahallesi, Kömürlük Mahallesi, Çakmak Mahallesi
Kale Elektrik Kesintisi Saatleri
- 09:00 - 17:00 (8 Saat): Kıyıcak Mahallesi, Darıpınar Mahallesi
Doğanyol Elektrik Kesintisi Saatleri
- 09:00 - 17:00 (8 Saat): Çolak Mahallesi
Kuluncak Elektrik Kesintisi Saatleri
- 11:00 - 16:00 (5 Saat): Sofular Mahallesi
Arapgir Elektrik Kesintisi Saatleri
- 10:00 - 15:00 (5 Saat): Sugeçti Mahallesi
Kesintilerden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, sabah saat 09:00 öncesinde yüksek akım riskine karşı beyaz eşya ve hassas elektronik cihazlarının fişlerini çekmeleri önerilmektedir. Çalışmalar planlanan süreden önce bittiği takdirde ilan edilen saatten önce mahallelere enerji sağlanabilecektir.