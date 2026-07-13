Yatırımcıların ve vatandaşıların gözü kulağı altın piyasasındaki anlık değişimlerde. Malatya Kuyumcular Odası'nın haftanın ilk işlem gününde, sabah saatleri itibarıyla güncellediği canlı ekran verilerine göre, ons altının 4.066,07 Dolar seviyelerinde seyretmesi iç piyasadaki rakamları da doğrudan etkiledi. Malatya'da çeyrek altın sabah saatlerinde 10 bin TL barajını aşarken, 24 ayar saf altının gramı ise adeta rekor kırdı.

Malatya sarraflar çarşısında işlem gören altın türlerinin canlı piyasa alış ve satış fiyat listesi şu şekilde şekillendi:

Çeyrek Altın: Alış 9.860 TL / Satış 10.410 TL

Alış 9.860 TL / Satış 10.410 TL Yarım Altın: Alış 19.720 TL / Satış 20.820 TL

Alış 19.720 TL / Satış 20.820 TL Liralık Altın: Alış 39.440 TL / Satış 41.640 TL

Alış 39.440 TL / Satış 41.640 TL Ata Lira: Alış 40.570 TL / Satış 42.830 TL

Alış 40.570 TL / Satış 42.830 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 98.600 TL / Satış 104.100 TL

Alış 98.600 TL / Satış 104.100 TL 24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.080 TL / Satış 6.360 TL

Alış 6.080 TL / Satış 6.360 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5.590 TL / Satış 6.080 TL

Alış 5.590 TL / Satış 6.080 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.430 TL (Günün ilk saatlerinde satış fiyatı sistem ekranına yansımadı)

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre MKO-H endeksi ise 6 bin 233 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki ons hareketliliğinin Malatya yerel piyasasında da fiyat makasının açılmasına neden olabileceğini belirtiyor.