Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 13 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Yasama, yürütme ve idare bölümüne ilişkin kararların yer aldığı bugünkü sayıda, özellikle üniversitelerin akademik kadrolarını ve lisansüstü eğitim alan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren kritik yönetmelik değişiklikleri ve Merkez Bankası ilanları dikkat çekiyor.

Peki, bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte Yalova, Akdeniz, Kadir Has ve Bahçeşehir üniversitelerindeki yeni kararlar ve 13 Temmuz Resmi Gazete detayları...

Lisansüstü Eğitimde Büyük Değişiklik Yeni Şartlar Geldi!

Bugünkü Resmi Gazete kararlarının en çok konuşulan maddesi üniversitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliklerindeki güncellemeler oldu. Özellikle Yalova Üniversitesi lisansüstü eğitim sisteminde yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru şartlarından mezuniyet kriterlerine kadar birçok başlık yeniden düzenlendi.

İşte yürürlüğe giren yeni şartlar:

ALES ve TUS Alt Sınırı Netleşti: Yüksek lisans ve doktora başvurularında ALES puanı için alt sınır en az 55, Temel Tıp Bilimleri başvurularında ise en az 50 TUS puanı olarak belirlendi.

Yüksek lisans ve doktora başvurularında ALES puanı için alt sınır en az 55, Temel Tıp Bilimleri başvurularında ise en az 50 TUS puanı olarak belirlendi. Tez İçin Yeni Şart (Yayın Zorunluluğu): Lisansüstü öğrencilerin tezlerini teslim edebilmesi için artık yayın yapması, bir projede yer alması veya bilimsel faaliyetlerde bulunması zorunlu hale getirildi.

Lisansüstü öğrencilerin tezlerini teslim edebilmesi için artık yayın yapması, bir projede yer alması veya bilimsel faaliyetlerde bulunması zorunlu hale getirildi. Not Ortalaması Şartı Yükseltildi: Tez aşamasına geçiş yapabilmek için genel not ortalaması (GANO) yüksek lisansta en az 2.50, doktorada ise en az 3.00 olarak güncellendi.

Tez aşamasına geçiş yapabilmek için genel not ortalaması (GANO) yüksek lisansta en az 2.50, doktorada ise en az 3.00 olarak güncellendi. Özel Öğrencilik ve Kayıt Dondurma: Başka bir üniversitede "özel öğrenci" statüsünde ders alma hakkı en fazla 2 yarıyıl ve her dönem en fazla 2 ders olarak sınırlandırıldı. Sağlık, askerlik, doğum ve doğal afet gibi durumlarda kayıt dondurma süresi ise tek seferde en fazla 2 yarıyıl olacak şekilde genişletildi.

13 Temmuz Resmi Gazete Yönetmelikler ve Kararlar Listesi

Resmi Gazete'nin bugünkü 33309 sayılı bülteninde yürürlüğe giren diğer üniversite yönetmelikleri ise şu şekilde sıralandı:

Akdeniz Üniversitesi: Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi.

Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği resmen yürürlüğe girdi. Bahçeşehir Üniversitesi: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Kadir Has Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe konuldu.

İlan Bölümü Merkez Bankası Verileri Açıklandı

Resmi Gazete’nin bugünkü ilan bölümünde yargı, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarının yanı sıra finans dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir veri paylaşıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri liste halinde kamuoyuna ilan edildi.